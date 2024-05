Lorena Vázquez deja muy mal parado a Santiago Segura con lo que destapa de él ahora

Lorena Vázquez ha sido muy explícita en sus últimas declaraciones al asegurar que jamás entrevistaría a Santiago Segura. La periodista ha repasado en la revista Semana su trayectoria junto a Laura Fa hasta llegar a su pódcast conjunto, ‘Las Mamarazzis’ y se acabó pronunciando sobre el cineasta y actor. La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ rememoró su fatídico encuentro con el humorista años atrás y reveló por qué quedó tan horrorizada.

Las dos colaboradoras de ‘Espejo Público’ no se cortaron al hablar sobre los obstáculos que se han encontrado a lo largo de su trayectoria. «Laura y yo hubiésemos triunfado mucho más en el mundo de la televisión si tuviésemos el cuerpo de Lara Álvarez o Cristina Pedroche», comenzó explicando Vázquez.

Lorena Vázquez: «No entrevistaría nunca a Santiago Segura»

«A las dos nos hubiera ido mejor si tuviésemos más ego», afirmó la periodista antes de dar un giro de 360 grados a la conversación, que pronto se convirtió en una ojeriza contra el protagonista de ‘Torrente’. «No entrevistaría nunca a Santiago Segura», aseguró muy contundente Lorena Vázquez.

Lorena Vázquez, Gema López y Laura Fa en ‘Espejo Público’

Pero la periodista no se quedó ahí, y compartió su terrible experiencia con el humorista en el pasado. «Una vez le entrevisté y me faltó tanto al respeto que ha sido uno de los momentos más feos de mi carrera», recordó la compañera de Laura Fa, que reveló sin tapujos su veto a Segura.

Y aunque no especificó en qué medio ni en qué ocasión pudo entrevistar a Santiago Segura, dejó muy claro que su encuentro no fue plato de buen gusto. Pero también tuvo tiempo de cargar sobre algunos compañeros del sector. «Me sorprende la cantidad de cosas que se inventan algunos tertulianos», señaló Lorena Vázquez.

La ‘mamarazzi’ no se cortó al denunciar algunos ‘faroles’ que se anotan muchos colaboradores de programas. «Saben empaquetar las informaciones muy bien y venden humo con una puesta en escena magnífica. Es que los oigo hablar de eventos a los que dicen que han ido y no han ido», sentenció la colaboradora televisiva sin dar nombres.

Sobre este tema en concreto también se quiso pronunciar Laura Fa, que siguiendo la línea de Lorena Vázquez lanzó un dardo a algunos antiguos compañeros de Mediaset. «Me revienta que algunos de los que sí que se saltaban las normas no estén vetados», adelantó la comunicadora, que tras el fin de ‘Sálvame’ pasó a formar parte de la lista negra de Telecinco junto a sus compañeros.

«A los vendehumos les va muy bien. Muy bien. A los que mejor les va… No daremos nombres, pero hay alguna… Que cuando dice que ‘me consta que…’, yo me tiraría al suelo a hacer la croqueta. El ego de la gente en televisión es insoportable. Cada vez tengo menos paciencia y no lo aguanto», recalcó Laura Fa.