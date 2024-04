El desencuentro de Lorena García y Gema López en pleno ‘Espejo Público’ por Dabiz Muñoz

Este jueves, Dabiz Muñoz se sentaba en ‘El Hormiguero’ y daba pistas de cómo sería la alimentación que va a llevar la hija que tiene en común con Cristina Pedroche. Y lo cierto es que sus palabras están levantando ampollas. Tanto, que al abordarse en ‘Espejo Público’, han provocado un desencuentro entre Lorena García y Gema López por disparidad de opiniones.

«Ella come de todo. Yo le hago filetes rusos de gamba roja, le hago cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura… Y de hecho, la ves cómo come y es flipante. Ella tiene el esófago pequeñito, es una niña de seis meses, y tienen que ser cosas que no la puedan atragantar y que tengan una textura muy blanda», reveló el chef en el programa de Pablo Motos.

«Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial ni alimentos ultraprocesados y con aditivos. Y eso se va quedando. Si ella come a día de hoy cosas como la cococha, no se le van a hacer raras ese tipo de texturas cuando tenga un año y medio o dos. Se trata de generarle una base de datos en su cabeza de forma orgánica, y así crecerá con una relación sana con la comida que para mi es súper importante», sentenció Dabiz Muñoz.

Estas declaraciones en ‘El Hormiguero’ están trayendo cola y en ‘Espejo Público’ han tratado el tema. «Ya hay colegios, y esto es maravilloso, que te exigen que lo que lleven los niños al recreo sea saludable. Yo estoy muy de acuerdo con Dabiz», ha dicho en primer lugar Lorena García, que ha tenido que sustituir a Susanna Griso en el tramo final del magacín este 26 de abril.

«Pues yo creo que la vida es un término medio en todo. Primero, no hay menú de colegio que sujete un presupuesto para cocochas porque no lo hay. Pero insisto, ¿sabéis lo que ocurre cuando a un niño le prohíbes algo? Mi hija por ejemplo robaba las galletas. No tiene que ser una dieta habitual (lo ultraprocesados), pero de vez en cuando hay que normalizar», ha clamado Gema López, escandalizada con esa dieta que planteaba Dabiz Muñoz y con que la presentadora apoyara ese estricto plan.

«Yo soy muy integrista con lo de la comida, pero muy integrista. Y en mi casa no hay ni dulces ni grasas. Mi hijo ha probado el chocolate cuando ha ido a un cumpleaños, pero en casa sabe que eso es un extra y eso se educa», le ha rebatido Lorena García. «La palabra clave en todo es la moderación, porque comerse en donut o un bollo no es para pegarse un tiro», ha sostenido Alonso Caparrós, alineándose con Gema en ese choque en directo.

«No he dicho eso, pero es muy importante que los niños desde muy pequeños sepan que hay alimentación sana y otra que no tanto y se pueden hacer excepciones, pero la excepción es eso, una excepción. No puedes comer todos los días ultraprocesados», ha insistido Lorena, totalmente alejada de la postura de Gema y Alonso.

«A mi me encantaría saber cuántas madres que tienen niños de seis meses le pueden dar cocochas a sus hijos», ha cuestionado Gema López. Y Lorena García, por su parte, le ha replicado con una contestación bastante peregrina: «Pero no todos son hijos del mejor cocinero del mundo como es Dabiz Muñoz».