Susanna Griso corta a Gonzalo Miró ante lo que señala contra ella sin morderse la lengua

‘Espejo Público’ ha planteado a sus colaboradores una quiniela sobre lo que va a suceder con Pedro Sánchez el próximo lunes: si se va a marchar, si va a pedir más tiempo de reflexión o si va a quedarse finalmente. Gonzalo Miró ha sido el primero en mojarse, siendo el díscolo frente a la corriente de opinión que impera en ese programa.

«Muy a mi pesar se va», ha apostado el colaborador. «¿Por qué tienes tan claro que se va?», le ha preguntado Susanna Griso. «Porque creo que se va», ha insistido, dejando claro que era opinión y no una afirmación basada en información privilegiada. «¿Es de verdad intuición o es información?», ha repreguntado la presentadora de Antena 3.

«Ya te gustaría que fuera información eh, ya te gustaría», le ha espetado sin rodeos Gonzalo Miró, señalando así que Griso estaba entusiasmada con la idea de que Sánchez presente su dimisión. No es un secreto que la comunicadora de Atresmedia ha sido uno de los azotes mediáticos del Gobierno y, en particular, del presidente.

«No digas eso, yo no me he mojado», le ha frenado de inmediato Susanna Griso, que no iba a permitir que el tertuliano diera por hecho ante la audiencia algo que ni siquiera ella había verbalizado. «No hace falta que lo hagas», ha insistido Miró, dejando entrever que no era necesario que se mojara expeditivamente para saber su opinión al respecto y lo que desea.

«Pero si tuvieras información, vamos, es que te torturaba aquí mismo para sonsacarte», le ha dicho la periodista a Gonzalo Miró, que no se ha cortado en soltar una respuesta que le ha dejado en evidencia: «Bueno, pues como todos los días». Y es que, tras la salvamización de ‘Espejo Público’, no han sido pocas las veces que el colaborador se ha visto en aprietos o encerronas.

Gonzalo Miró se enzarza también con Mariló Montero

Por su parte, Mariló Montero se ha pronunciado sobre el tema y ha apostado por la renuncia de Pedro Sánchez. «Que se largue, se tiene que ir», ha clamado. «Me sorprende mucho oírte decir esto, me llama la atención», ha replicado con sorna Gonzalo. «¿Pero qué vas a hacer si se va? Menudo vacío existencial. ¿Con quién te vas a meter todos los días? Vas a tener un vacío, pobrecita mía», le ha arreado.

Al hilo, para contrarrestar a su compañera, Miró ha cambiado sus cábalas con una clara declaración de intenciones: «Se queda y se queda para reventar este sistema putrefacto, que es lo que debería hacer, es lo que me encantaría». Además, al escuchar por parte de Mariló o Toni Cantó críticas a María Jesús Montero como posible sucesora de Sánchez, ha cuestionado la pluralidad del programa.

«Me hace gracia que ya le estén cayendo bofetadas a María Jesús Montero que no se va a presentar ni de coña, pero probablemente el nuevo foco de los colaboradores de ‘Espejo Público’ sea María Jesús Montero», ha lamentado Gonzalo Miró como recado al programa y a su deriva ideológica. «Esa moción a la totalidad no te la acepto porque aquí hay partidarios y detractores», le ha reprobado Susanna Griso por ese ataque a la pluralidad de su magacín. «¿Hay pluralidad de opiniones no?», ha planteado él con evidente sarcasmo. Y la respuesta es que no, no las hay.