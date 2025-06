Cristina Medina, Nines en 'La que se avecina', se planta en 'Espejo Público' por esta pregunta: "Me la trae floja"

Cristina Medina acudió este miércoles a 'Espejo Público' por una causa que va más allá de su faceta de actriz, centrándose en su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, Gema López y el resto de colaboradores de 'Más Espejo' no perdieron la oportunidad de conocer su opinión sobre la nueva aventura de Terelu Campos en el mundo de la interpretación. Y la invitada no disimuló su desagrado.

El antiguo rostro de 'La que se avecina' visitó a Susanna Griso esta semana para presentar una aplicación móvil que tiene como destino apoyar a las personas con cáncer de mama, con el cuál fue diagnosticada en 2021 y logró superar. Por eso la actriz quedó visiblemente sorprendida cuando el tema de la tertulia dio un giro de 180 grados al introducir la crónica social del día.

Cristina Medina tiene que parar a Gema López tras intentar que critique a Terelu Campos: "Que cada uno haga lo que quiera"

"Enseguida nos vamos a ir a la rueda de prensa que va a ofrecer Terelu Campos, porque su obra de teatro La Santa Lola llega a Madrid", comenzó adelantando Gema López, que estaba impaciente por conocer la opinión de Cristina Medina sobre esta nueva faceta de la malagueña como actriz. "¿Qué te parece que personas que no se han dedicado al mundo del teatro, como es el caso de Terelu o de otros compañeros, se inicien en esta aventura?", comenzó preguntando la comunicadora.

Cristina Medina en 'Espejo Público'

"Hay quien dice que le parece intromisión y otros que todos tienen un lugar en el teatro", subrayó la periodista de corazón, esperando una rotunda réplica por parte de la actriz que condenase "el intrusismo" de la presentadora en el mundo de la interpretación. "A mí sinceramente me da igual, para qué te voy a decir otra cosa", contestó la invitada dejando algo descolocado al elenco de 'Espejo Público'. "Muy bien", masculló Griso de fondo, tratando de salir del paso.

Fue entonces cuando Cristina Medina se desmarcó del debate y se plantó ante la tesitura en la que el espacio de Antena 3 la había colocado para opinar sobre una figura pública como Terelu. "Que cada uno haga lo que le da la gana. Si esta persona ha decidido tirar un espectáculo para adelante, producírselo, tiene cabida en un teatro, pues que lo haga", resolvió la actriz con gesto serio.

"Evidentemente eso no es una carrera en el teatro"

"Evidentemente, eso no es una carrera en el teatro… pero si se le ha antojado y tiene la posibilidad, a mí es que me da igual, sinceramente. Me la trae floja, totalmente", aclaró la invitada de este miércoles, animando a la hija de María Teresa Campos a explorar con total libertad sus cualidades sobre el escenario en la obra de Lara Dibildos que tanta polémica ha generado por su participación en los últimos meses.

Y es que, poco antes de su estreno en el Teatro Zorrilla de Valladolid el pasado abril, el actor Mariano Peña, conocido por su papel de Mauricio Colmenero en 'Aída', sentenció de lleno la inclusión de la malagueña en la obra asegurando que "le parecía mal" y que "no todo el mundo es actor". Sin embargo, Cristina Medina ha optado por lanzar sus mejores deseos. "Si le va bien, me alegro, si le va mal, cierra el telón y ya está. ¡Menudo problemón!", terminó sentenciando la actriz.