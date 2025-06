Así responde Verónica Dulanto a si Terelu Campos será la nueva presentadora de las tardes de Telecinco: "Lo acataremos"

Con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco, Verónica Dulanto y Frank Blanco se quedaron al frente de 'TardeAR' en las tardes de la cadena. Desde hace unas semanas, compiten con 'La familia de la tele', algo que, si al principio les inquietaba, al ver que la audiencia les ha respaldado, ahora se muestran de lo más tranquilos.

Así lo ha reconocido Verónica Dulanto en una entrevista concedida a 'Informalia'. En la que, además, habla sobre la posibilidad de que Terelu Campos la sustituya en verano al frente del magacín vespertino, como así se ha rumoreado en los últimos días. De hecho, ella misma ha sustituido durante años a los presentadores titulares de Telecinco. Eso sí, deja claro que no la molesta "para nada" que la llamen la "eterna sustituta".

"Para llegar donde estoy me ha venido muy bien sustituir cada verano a Sonsoles (Ónega), Joaquín (Prat), Emma (García)… no es ninguna tontería. Nadie nace aprendiendo y todos esos veranos para mí fueron un training. De aquello viene esto", reconoce la presentadora de Mediaset, quien también confiesa llevarse muy bien con su compañero Frank Blanco: "Trabajamos a gusto, aunque presentar a dos no es fácil, y esto con otras personas igual se hace más difícil, pero con Frank siempre ha ido muy bien".

Verónica Dulanto opina sobre la posibilidad de que Terelu presente 'Tardear'

Sobre la posibilidad de que Terelu Campos les sustituya en verano al frente de 'Tardear', Verónica Dulanto es contundente: "Había un runrún, pero esto es el teléfono escacharrado de la televisión, de que Terelu quería presentar un programa y, como se acercaba el verano, empezamos a especular, medio en broma medio verdad, si este era el programa donde iba a venir Terelu. La cadena decidirá y lo acataremos, pero no sé si este es el programa en el que quiere estar Terelu, o si la cadena la ve aquí como sustituta cuando yo me vaya de vacaciones, que no lo creo".

Eso sí, tiene claro que la hermana de Carmen Borrego puede volver a presentar algún programa de la cadena: "Por supuesto. Ya lo hizo en el 'Deluxe' y en 'Sálvame'. Ha presentado hasta hace tres días. La mayor parte de su carrera profesional ha sido presentadora, aunque luego haya sido colaboradora". Respecto al futuro de su hija, Alejandra Rubio, en televisión, la periodista no lo tiene tan claro: "No lo sé, a día de hoy está como colaboradora y está cómoda, pero no es la misma Alejandra la de hoy que la que empezó. Ha dicho que jamás iría a un reality. Por lo tanto, ella misma está poniendo líneas rojas al mundo de la televisión".