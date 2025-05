'Tardear' pone los puntos sobre las íes a Plex y le desmonta con su ex: "Aquí no decimos mentiras"

El youtuber Plex está en boca de todos después de denunciar en sus redes sociales lo que ha hecho Telecinco con él tras hacerse eco de unas declaraciones de su ex novia Uxue asegurando que el creador de contenido le había dejado para estar con Aitana.

"Me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice: 'Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida'. Esa otra era Aitana", era una de las declaraciones que dio la ex novia de Plex a 'Tardear' el pasado martes. Fue este miércoles a última hora cuando Plex reaccionó clamando alto y claro contra Telecinco asegurando que estaban mintiendo. "Siento que ayer ha colmado el vaso, siento que ayer ya se han pasado. Sobre todo porque son cosas que le afectan a gente de mi entorno, le afectan a gente que me importa. Y eso sí que me toca especialmente las narices. Y es que ayer se han inventado, literalmente, en la televisión una exclusiva que se supone que ha dicho mi ex, que yo he hablado con mi ex hace unas horas y me ha dicho que es todo mentira. Pues se han inventado mi vida privada", se quejaba Plex en sus redes.

"Se han inventado toda mi relación con mi ex y la han sacado en televisión con dos huevos y estoy hablando de Telecinco. Estoy hablando de una cadena importante de la tele, que ha cogido y se ha inventado una exclusiva que supuestamente ha dicho mi ex, que ella misma me ha reconocido que es mentira. Y se la pelado completamente, con total de sacar noticia, de sacar exclusiva. Y simplemente quería pronunciarme y decir que es mentira. Que me parece una vergüenza y me parece de tener dos cojones para mentir de esa forma en la tele", sentenciaba cargando así contra 'Tardear'.

PLEX CONTRA TELECINCO

'Tardear' contesta a Plex alto y claro: "En este programa no mentimos"

Tras las acusaciones de Plex, 'Tardear' ha arrancado este jueves contestando al creador de contenido. "En este programa no decimos mentiras, es verdad si como Plex dice que nosotros si nos inventásemos algo seríamos unos sinvergüenzas, sería la primera vez que lo hacemos en este programa. Hay veces que nos podemos equivocar y si nos equivocamos rectificamos, podemos exagerar algo, puede, que nos reímos de algo, puede. Pero mentir en este programa no, inventarse algo en este programa no", defendía Frank Blanco.

Y es que tal y como recalcaba el presentador de 'Tardear', Uxue habló con Álex Álvarez y después de que Plex y de que incluso ella hayan asegurado que es mentira que ella ha hablado, el espacio de Telecinco ha querido poner los puntos sobre las íes y desmontar toda la verdad con la prueba de la conversación.

"Tengo que decirles que este programa dice la verdad. Este programa tiene una llamada de Uxue bastante larga y tenemos las pruebas de que lo que hemos contado es cierto. Jamás nos aventuraríamos a contar algo porque sí para tener audiencia o crear polémica, no nos hace falta", recalcaba Verónica Dulanto.

.@DulantoVeronica, sobre la polémica con Plex: "#Tardear dice la verdad. Este programa tiene una llamada de Uxue con una conversación bastante larga"

Uxue da la cara y confiesa por qué negó haber hablado con el programa

Tras el revuelo generado, Uxue se arrepiente porque no esperaba que todo esto fuera a tener esta repercusión y que no quería hacer daño a Plex. "Ella me cuenta su historia de amor desde el respeto con Plex, es una niña completamente enamorada que lo está pasando muy mal, ha sufrido un desamor y ella insiste que quiere reconocer que le negó la existencia a Plex porque estaba asustada", comentaba Álex Álvarez, el reportero que habló con ella.

Minutos después, 'Tardear' ofrecía unas declaraciones exclusivas de Uxue aclarando por qué le había dicho a Plex que ella no había hablado con el programa de Telecinco. "Esa llamada me vino un poco grande, no sabía que se iba a publicar, yo no quería que se publicara ni que se hablara del tema. Todo se ha tergiversado de cierta manera y no quiero desearle el mal a nadie ni hacerle daño a nadie", recalcaba la joven.

👤 Uxue, expareja de Plex, se pronuncia en medio de la polémica y confirma que la llamada con @tardeartv sí se produjo



📺 #Tardear29M

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/9uh1duJAFd — Telecinco (@telecincoes) May 29, 2025

"Plex que nos ha puesto tan a parir y que nos ha puesto tan en duda lo que hace Telecinco, como has visto aunque ella te dijo que no, esa llamada existió", sentenciaba Frank Blanco. "Uxue dice que el contenido se tergiversó, no dice que se tergiversara en este programa sino que el resto ha tergiversado y ha visto otra connotación. Nosotros leemos solo los extractos de esa conversación", aclaraba Verónica Dulanto. "Lo que se emitió en este programa era literal y el compromiso era que la llamada no se iba a emitir y no se va a hacer", añadía Frank.