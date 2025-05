Terelu Campos utiliza el altavoz de 'De Viernes' para cargar contra 'Sálvame' y señala a su dirección

Tras su regreso de Honduras, Terelu Campos hizo frente este viernes en '¡De Viernes!' a diferentes frentes abiertos que se han desatado mientras ella estaba de nuevo en 'Supervivientes 2025'. Y el más grave de todos es su guerra con Belén Rodríguez después de que la colaboradora se sentara hace unas semanas en el plató y cargara como nunca contra ella.

Así, Belén Rodríguez no dudó en cuestionar cómo Terelu Campos se había portado fatal con ella al hacerle tanto daño al participar y ser protagonista del acoso y derribo que recibió por parte de 'Sálvame' cuando incluso tuvo que llamar a la policía porque estaban grabando su casa.

Un episodio del que ambas hablaron veladamente en su reencuentro en 'Tardear' de hace casi un mes pero que quedó abierto después de lo último que dijo Terelu Campos en 'De Viernes' y que derivó en que Belén Rodríguez demostrara su gran malestar con la que había sido su amiga y "hermana". "Me destrozaron la vida, es el episodio más desagradable de mi vida. Terelu estaba en cabeza y ella fue cómplice a la hora de vulnerar mi intimidad", fue lo que dijo Belén. "Se podía haber negado, y no solo no se negó, es que disfrutaba", añadió entonces.

Este viernes, Terelu Campos vio en el plató de 'De Viernes' todo lo que dijo Belén Rodríguez de ella hace dos semanas y la colaboradora no tuvo reparos en reconocer que se equivocó de lleno con Belén Rodríguez al participar en lo que se hizo en 'Sálvame'. "No me siento orgullosa de lo que hice", empezaba diciendo muy arrepentida.

Terelu Campos, sobre 'Sálvame': "Es de las cosas que menos me han gustado hacer en mi vida profesional"

"Yo trabajaba en un programa del que ella sabe la dinámica... Y es verdad que no dije que no, e hice lo que la dirección del programa quiso que hiciera", prosiguió diciendo Terelu sin mencionar 'Sálvame' en ningún momento después de que parezca que cada vez que se nombra el formato que producía La fábrica de la tele se arma revuelo.

"No me gustó desde el primer momento, no me siento orgullosa de ese momento televisivo bajo ningún concepto", sentenciaba Terelu Campos sobre el día que presentaron 'Sálvame' ella y María Patiño frente al edificio de Belén Rodríguez tratando de hablar con ella a gritos. "Es de las cosas que menos me han gustado hacer en mi vida profesional", añadía dejando claro que estaba muy arrepentida de lo sucedido.

Finalmente, cuando le preguntaron por qué no le había pedido perdón a Belén Rodríguez, Terelu Campos se excusaba en que su compañera "se cerró a todo el mundo". "A Carmen la tenía bloqueada y sabía de ella por terceros", aseveraba al respecto. Por último, también quiso dejar claro que ella nunca ha pensado ni dicho que "Belén utilizara a mi madre a nivel profesional".