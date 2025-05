Belén Rodríguez va un paso más allá con su palo a 'Sálvame' y Terelu Campos: "Me vendió por ser presentadora"

La guerra abierta que mantienen Belén Rodríguez y Terelu Campos tiene muy difícil solución. Y es que, ninguna de las dos está dispuesta a dar su brazo a torcer para solucionar sus problemas. Ambas eran íntimas amigas hasta que su amistad saltó por los aires a finales del 2022, cuando a la hermana de Carmen Borrego le llegó que, al parecer, Belén había filtrado una información sobre su hija, Alejandra Rubio.

Este distanciamiento se hizo más grande si cabe tras la muerte de María Teresa Campos, quien siempre había considerado a Belén Rodríguez como a una tercera hija. Ni siquiera un triste acontecimiento como el fallecimiento de la presentadora consiguió calmar las aguas entre ellas. Este viernes 16 de mayo, la experta en realities ha visitado el programa '¡De viernes!', donde casualmente colabora Terelu Campos, para hablar del conflicto que mantienen.

Además, también ha aprovechado la visita para analizar los polémicos audios de Alejandra Rubio contra su tía, Carmen Borrego, así como para hablar de cómo se encuentra de su enfermedad. La entrevista de Belén Ro en el programa de Telecinco se produce justo cuando Terelu causa baja debido a que ha regresado a Honduras para visitar a sus excompañeros de 'Supervivientes 2025'. Por lo que no ha tenido que enfrentarse cara a cara con ella.

Belén Rodríguez vuelve a la carga contra 'Sálvame'

En su lugar, ha sido su hermana Carmen Borrego, la que ha seguido muy de cerca las declaraciones de la colaboradora de 'Fiesta'. Y, aunque en su caso sí que ha hecho las paces con la que fuera su íntima amiga, en esta ocasión no ha dudado en sacar la cara por su hermana. Según ha contado la invitada, la ruptura de su amistad con Terelu se produjo cuando esta trabaja en 'Sálvame', un programa que, según Belén, la "destrozó la vida".

"Me destrozaron la vida. Es el episodio más desagradable de mi vida. Terelu estaba en cabeza y ella fue cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y de perseguirme y acosarme. Se podía haber negado, y no solo no se negó, es que disfrutaba", ha recordado la colaboradora, disgustada. "Se fue de aquel programa porque según ella eran malos, malísimos, pero vuelve y se cree todo lo que le dicen de mí. Me vendió para presentar el programa", añade.

Sobre cómo vivió aquella época, Belén Rodríguez recuerda que "yo no hablaba con nadie, estaba muerta de miedo. Llegué a llamar a la policía, es que me estaban grabando en la intimidad de mi domicilio, era una brutalidad". Acto seguido, explicó que "mi abogado me puso encima de la mesa y a día de hoy me dice que puede estar muy agradecida de que no la haya demandado, pero también digo, que no voy a consentir ni una mentira más, me da igual que sea Terelu o quien sea".

La advertencia de Belén a los colaboradores de '¡De viernes!'

"Sería incapaz de hacerle a Terelu lo que ella me hizo y me está haciendo", ha dejado claro la invitada. Desde 'De viernes' han asegurado que se trata de un tema que "nos cuesta abordar" porque Terelu "es compañera, y una buena compañera". Ante esto, Belén Rodríguez no ha dudado en lanzarles una seria advertencia: "Conmigo también lo era, tened cuidado". Además, insistió en que ella en ningún momento llamó a la prensa para que acudiese a grabar a casa de María Teresa Campos: "¿Qué me iba a proporcionar eso a mí?".

"Me parece tan triste que haya metido a su madre. Porque yo no entiendo por qué ha metido a su madre en todo esto. Le agradeceré siempre que me llamase para despedirme de su madre, pero también es cierto que no me dejó ir a verla un año antes, y su madre preguntaba por qué no iba", le ha reprochado la colaboradora a Terelu Campos.

Carmen Borrego saca la cara por su hermana

Si bien Belén Rodríguez ha reconocido que realmente su amiga siempre fue Carmen Borrego. De hecho bromeaba: "Hay Campos pobres y Campos ricas. Yo soy del lado de las pobres, que son Carmen, José y María la jerezana". Pero, dejando de lado las risas, dejó claro que "Carmen le tiene miedo a Terelu porque no quiere que pase lo que pasó la otra vez, no se puede hablar de Alejandra". Por tal motivo, "Jose y Carmen se las comen dobladas".

Sin embargo, estas declaraciones no han hecho demasiada gracia a Carmen Borrego, quien ha entrado en directo para responder a su amiga. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha asegurado que "no tengo miedo a nadie" y que lo único que quiere evitar son "enfrentamientos familiares". "Me gustaría que Belén le diera la oportunidad a mi hermana de pedirle perdón. He empezado la semana mal y la he terminado peor… Ha sido una noche dura", ha sentenciado Carmen, haciendo referencia a los polémicos audios de su sobrina Alejandra contra ella.