Belén Rodríguez dice se acabó en 'Tardear' por lo visto con Terelu Campos: "No lo voy a permitir"

El pasado martes parecía que Belén Rodríguez y Terelu Campos enterraban en cierta medida el hacha de guerra. Pero después de lo que dijo la colaboradora en 'De Viernes', Belén ha reabierto su enfrentamiento con la que fue su amiga y no ha dudado en alzar la voz contra ella en 'Tardear'.

Y es que a Belén Rodríguez no le hizo ninguna gracia todo lo que dijo Terelu Campos en 'De Viernes' hablando de sus problemas judiciales con 'Sálvame'. "Primero, Terelu es una tramposa porque ella sabe que yo no puedo entrar en ninguno de estos temas porque tengo un juicio el día 11. Y lo que no vale es creernos a determinadas personas en una cosa y cuando hablan de ella son unos mentirosos pero cuando le cuentan algo de mí es una verdad absoluta porque le interesaba", empezaba diciendo la colaboradora.

"Yo ya estoy muy harta y es un tema que me duele más de lo que pensaba. Y no voy a permitir bajo ningún concepto y de ninguna manera que Terelu siga contando que yo he hecho daño a María Teresa Campos, se acabó ya el tema. Que no me relacionen con lo que le han hecho a su madre. Yo lo que he hecho con su madre es cuidarla y protegerla el tiempo que me han dejado y ya está. Es muy tramposa porque sabe que yo no puedo hablar de determinadas cosas y que no puedo aclarar determinadas cosas", proseguía clamando Belén Rodríguez.

"¿A ti no te dejaban ver a María Teresa Campos?", le cuestionaban en 'Tardear'. "A mí el último año no me dejaban ir a ver a María Teresa Campos", aseveraba. "¿Y el motivo es que pensaban que traicionaste a María Teresa?", le repreguntaba Miguel Ángel Nicolás. "Ella sabe que yo no he traicionado a Teresa, me conoce desde hace muchos años", recalcaba Belén.

Belén Rodríguez, clara y rotunda contra Terelu Campos

Tras ello, Verónica Dulanto le preguntaba qué es lo que más le dolía de todo este asunto. "Lo que me duele es que para quitarse culpa ella de lo que ha hecho meta a su madre en medio. Yo siempre le agradeceré que me llamara, pero lo que me duele es que ella dio a entender que yo intenté hacer daño o le hiciera daño a Teresa. Si ella quiere pasear el nombre de su madre para librarse de cualquier culpa es su problema. Yo a Teresa siempre la he respetado y no me gustaría que Teresa se viera envuelta en este lío", proseguía diciendo la colaboradora.

"Terelu claro que dudó de ti y de tu relación con Teresa", insistía Verónica Dulanto. "Porque le interesaba dudar. Porque cuando esas mismas personas hablaban de ella o de su hija o de su hermana o su madre es que eran unos mentirosos pero si le dicen algo de mí es palabra de Dios", le contestaba Belén.

Asimismo le reprochaba a Terelu Campos que le haga tener que defenderse de todo esto cuando no está del todo bien y le cuesta mucho hablar. "Ha dicho que yo quedé en hablar con ella del juicio. ¿Cómo voy a hablar con ella de eso si ella está metida en la demanda?", proseguía diciendo. "Me da pena porque yo soy muy facilona, me haces la mayor guarrada pero luego me das un cariño y me olvido porque soy así. El martes yo me la creí y me fui a mi casa y pensé en felicitarla por la audiencia", añadía cuando le preguntaban si había vuelto a hablar con Terelu.

Por último, Belén Rodríguez se mostraba molesta con que Terelu Campos utilice a su hermano fallecido. "Yo a Pedro no lo nombro nunca. Le agradezco el concepto que tiene de mi hermano, pero lo usa para ablandarme porque me conoce muy bien. Y no me gusta que hable de mi hermano ni de su madre, no quiero meter a nadie en un tema tan sucio y tan turbio y menos a dos personas que están muertas y que para mí han significado mucho", concluía.