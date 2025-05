Belén Rodríguez no lo nombra pero revive lo vivido en 'Sálvame' para darles un palo en 'Tardear'

Tras llegar a ser como hermanas, Terelu Campos y Belén Rodríguez acabaron con su relación a raíz de toda la polémica que tuvo la segunda con todo el equipo de 'Sálvame' tras acusarla de ser la que vendió a la prensa que Kiko Hernández iba a visitar a María Teresa Campos y que también iba a ir Alejandra Rubio.

Desde entonces las cosas entre las dos no volvieron a ser lo mismo. Y aunque con la muerte de María Teresa Campos todo parecía haberse solucionado, finalmente las rencillas entre ambas continuaron hasta el punto de que hace unas semanas Belén Rodríguez reconocía que Terelu Campos no había estado durante su enfermedad.

Después de un tenso encuentro el domingo en los pasillos de Mediaset, este martes Terelu Campos y Belén Rodríguez se han reencontrado en el plató de 'Tardear' tras un breve desencuentro mientras la hija de María Teresa Campos estaba en el plató y la otra colaboradora en una sala vip. Y parecía que las cosas entre las dos iba a ir por buen camino pues se saludaban con un abrazo. "Si es que Terelu a mí me gana en las distancias cortas ", aseveraba Belén. "Claro es que nos conocemos desde hace tantos años", apostillaba Terelu.

"Tú antes has dicho que no has estado tanto como yo esperaba pero es que yo no esperaba nada de ti porque hace mucho que no teníamos relación. Tu me llamaste para lo de tu madre que te lo agradecí y luego ya dejamos de tener relación", empezaba recalcando Belén. "Lo que si me sorprendió es que me llamaras y te ofrecieras a estar conmigo en todo y que hicieras unas declaraciones de que yo era una hermana para ti y yo después de todo lo que ha pasado ya no lo diría de ti porque una hermana no hace ciertas cosas", le dejaba claro Belén.

A partir de ahí, todo el buen rollo se tornaba de nuevo en un ambiente tenso al hablar de lo que pasó en 'Sálvame' aunque ninguna decía el nombre del programa que la propia Terelu presentó en su última etapa junto a María Patiño. "Yo creo que la familia hay cosas que no hace nunca y cuando vendes tu alma al diablo y haces cosas porque te conviene creértelas pues sino es así pides disculpas", le soltaba Belén Rodríguez. "¿Pero en qué he vendido yo mi alma al diablo? Porque yo desde luego con esa persona no quiero saber nada", le respondía Terelu.

"Hay personas de las que no volveré a hablar en mi vida"

"Terelu yo hay ciertos temas que no puedo hablar. Pero si quiero dejar claro que yo a tu madre la he querido como si fuera mi madre, la he cuidado como si fuera mi madre y nunca en la vida he hecho nada para dañar a tu madre ni lo más mínimo", recalcaba Belén. "Pues yo no lo he entendido", le recriminaba Terelu. "Claro porque te has creído lo que no... Pero no puedo hablar", seguía diciendo Belén.

"Pero yo aquí no me puedo quedar callada. Yo no lo he percibido así y no entendía que sabiendo lo que mi madre significaba para ti y ella para ti que se hubieran producido cosas en un momento de vulnerabilidad", trataba de decir Terelu. "Pero es que eso te lo creíste porque te vino muy bien pero es absolutamente mentira", sentenciaba Belén.

Después de eso, Terelu Campos hacía referencia de forma indirecta a Kiko Hernández. "Yo nunca entendí que se jactaran de ir a ver a mi madre en las circunstancias en las que estaba mamá", defendía la colaboradora. "Pero las personas somos individuales", trataba de defenderse Belén. "Pero tú también estabas ahí", le replicaba Terelu. "Bueno si tú te creíste ese tema es tu problema. Pero yo no voy a entrar primero porque no puedo y luego porque no quiero. Hay personas de las que no volveré a hablar en mi vida ni en público ni en privado porque no me interesan nada. Hablaré en un juzgado cuando tenga que hablar y punto", zanjaba Belén Rodríguez aludiendo también sin nombrarle al colaborador estrella de 'Tentáculos'.

Las indirectas de Belén Rodríguez y Terelu Campos a 'Sálvame'

En ese instante, Terelu Campos aseguraba que ella entendía lo que le pasó a Belén Rodríguez. "Entiendo el tsunami en el que te metiste", le decía. "No, en el que metisteis contigo de protagonista", le soltaba Belén. "Conmigo no, si la persona que intentaba hacerme daño a mí y a mi familia través de mi madre y de mí era esa persona y no tú y nunca entendí que te dejaras involucrar por algo que era dolorosa", le repetía Terelu. "Yo insisto que no voy a hablar de personas que para mí están muertas y enterradas", le cortaba Belén. "Bueno es que para mí ni siquiera han existido", añadía Terelu.

"Bueno no voy a seguir porque la gente no va a entender de que hablamos", se excusaba Belén. "Yo sí porque las personas que han sido seguidoras de los programas de esta casa y que sigan siéndolo gracias a Dios...", le replicaba Terelu. "A ver Terelu si te digo todo lo que hiciste es que no quedarías en buen lugar. A mí me hiciste mucho daño y punto, yo no soy una persona rencorosa y he intentado olvidarlo", soltaba entonces Belén.

"No te tengo rencor. Yo profesionalmente te ha alabado. Creo que eres una enorme presentadora que está desperdiciada y me encantaría que tuvieras un programa que no fuera ni este ni 'Fiesta' porque Emma, Vero y Frank son maravillosos. Pero de verdad, te he alabado muchísimo y me gustaría seguir haciendo y procuro enterrar eso pero no es fácil por todo lo que pasa luego", sentenciaba Belén. "Yo el día que descolgué el teléfono lo enterré", aseveraba Terelu.

Finalmente, Terelu Campos se refería a 'Sálvame' como "ese programa" recordando que ella abandonó el espacio de Jorge Javier Vázquez durante tres años. "Tu participaste en el programa en el que trabajamos las dos", le decía Terelu. "Pero yo me he negado a muchísimas cosas que podrían hacer daño a las personas que quería y me fui del programa muchas veces y lo dejé y estuve tres meses en mi casa", le replicaba Belén. "Yo me fui de ese programa tres años y nunca volví en las mismas circunstancias, volví como presentadora y ya", concluía.