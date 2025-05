Terelu Campos dice 'basta' a 'Tardear' y destapa a su dirección por lo sucedido con Belén Rodríguez: "Es un juego"

Tras varias semanas cebando la visita de Terelu Campos, la colaboradora de 'De Viernes' ha visitado este martes el plató de 'Tardear' para responder a todos los testimonios que la han tachado de altiva y prepotente en su época como presentadora de Telemadrid.

Pero si ha habido algo que ha copado buena parte de la visita de Terelu Campos a 'Tardear' ha sido su cara a cara con Belén Rodríguez después de que la colaboradora se marchara de 'Fiesta' llorando por el tenso encuentro que había vivido con la que fue su amiga y compañera.

"Belén Rodríguez no está ahora en el plató, está siguiendo todo en una sala VIP y luego os reencontraréis si os apetece a las dos", le empezaba diciendo Frank Blanco. "¿Por qué no?", reaccionaba Terelu Campos. "Terelu, ¿tú has visto a Belén en maquillaje?", le preguntaba entonces Verónica Dulanto a lo que ella respondía que sí. "¿Y la has saludado?", repreguntaba.

Terelu Campos dice 'basta' y destapa a 'Tardear'

Tras ello, Terelu Campos se plantaba y destapaba la verdad de su encuentro con Belén Rodríguez en maquillaje y el domingo en los pasillos de Telecinco. "Está un poco dolida", le advertía Verónica. "A ver yo juego, pero juego hasta un punto", soltaba Terelu. "Yo es que no juego", decía Belén Rodríguez desde la sala VIP. "A mí me han dicho que el encuentro con Belén tenía que ser en plató y yo soy una persona que cumplo con las cosas con las que me comprometo", se defendía la hija de María Teresa Campos.

"El domingo me la encontré cuando ella salía con Jorge Moreno y nos quedamos las dos, le dije no sé si te puedo saludar y ella me dijo yo tampoco y fue bueno pues nos vemos el martes", proseguía explicando Terelu. "Yo no dije lo de yo tampoco", replicaba Belén desde la sala vip. "Bueno pues me lo he inventado, no me importa, me lo he inventado es verdad", aseveraba Campos. "Es que no lo dije", incidía Belén. "Bueno hiciste el gesto", trataba de decir Terelu. "A lo mejor lo interpretaste tú pero yo no lo dije", le contestaba ella.

"A ver perdón si lo contamos lo contamos todo. Yo he entrado por esta santa casa y la dirección de este programa me ha dado las gracias por no haber tenido el encuentro con Belén fuera de cámara", terminaba aclarando Terelu Campos llevando a que todos le dieran las gracias por ir a favor del programa.

Tras ver lo que estaba pasando en plató, Belén Rodríguez pedía intervenir desde la sala. "Bueno todos decís que que maravillosa Terelu y parece que me estáis dejando a mí como si yo no supiera lo que es un programa y un plató de televisión. Pero para mí antes del trabajo estamos las personas y si yo veo a alguien que no he visto desde hace dos años lo que me sale es ir a saludarla de forma natural", espetaba Belén. "Y a mí eso es lo que me pasó el domingo, mi instinto fue ir pero luego paré porque pensé que igual me regañan", apostillaba Terelu.