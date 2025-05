Belén Rodríguez abandona Telecinco muy afectada por lo ocurrido con Terelu en las instalaciones de la cadena

Hace unas semanas, Belén Rodríguez confesaba en 'Fiesta' y en 'TardeAR' que su relación con Terelu Campos era nula. Pese a haber sido muy amigas en el pasado, ahora su amistad está completamente rota. Incluso desveló el feo que le hizo la hermana de Carmen Borrego durante su enfermedad.

"Cuando me ingresaron llamó a un amigo en común. Eso me parece todavía peor, si yo no soy capaz de llamarte a ti y tengo que llamar a una persona para preguntarle por ti me parece peor", explicó la colaboradora a Emma García. Además, dejó claro que "yo no quiero que la relación (con Terelu) reflote". Aunque "tampoco imaginaba que la relación con Carmen iba a reflotar y ha estado tan pendiente y me ha ayudado tanto que hemos vuelto a ser amigas".

Pues bien, este domingo 4 de mayo, Belén Rodríguez y Terelu Campos se han vuelto a ver las caras en las inmediaciones de Telecinco. Pero el reencuentro ha sido muy tenso, a juzgar por las palabras de Jorge Moreno, redactor de 'Fiesta', quien irrumpía en el plató para contar lo que había sucedido unos minutos antes. Según ha explicado el periodista, se encontraba junto a Belén Ro cuando de repente se ha cruzado con su examiga.

Así ha sido el tenso reencuentro entre Terelu Campos y Belén Rodríguez

"Terelu se ha girado, nos ha visto, se ha reído y ha dicho que ya se verían. No se ha querido acercar y se ha marchado", explicaba Jorge Moreno. Aunque en un primer momento Belén Rodríguez se lo ha tomado como una broma, después, tras analizar la situación, "se ha ido con un disgusto a su casa".

"Se lo había tomado a broma al principio y se ha ido a casa con un disgusto, se ha ido tocada. Ha sido super tenso. Nos hemos querido acercar y ella no ha dicho nada. Se ha dado la vuelta y se ha ido. Belén se ha reído y ahora me ha escrito para decirme: 'Tengo un disgusto por lo que ha pasado'. Supongo que habrá un encuentro", proseguía contando el periodista.

Para dar más detalles, Jorge Moreno y Alejandro Entrambasaguas incluso escenificaron lo ocurrido. El primero insiste en que Terelu Campos se ha marchado dando largas a la que un día fue como una hermana para ella. Esto ha provocado que Belén haya salido de las instalaciones de Mediaset bastante disgustada: "Ella pensaba que se iba a acercar a saludarla".

A diferencia de su relación con Terelu Campos, Belén Rodríguez sí que ha conseguido recuperar su amistad con Carmen Borrego. Así lo contó ella misma en 'Fiesta': "Hemos retomado la amistad. Me deja ropa, me hace comida y hablamos 80 veces al día". "Carmen ha estado y no lo digo como reproche para el resto. Mi proceso viene de un proceso de tres años en los que he sabido quién está conmigo. Lo de Terelu no lo digo como reproche y me ha sorprendido que al principio se portó bien y se ofreció para estar. Pero a partir de los resultados de la biopsia ha desaparecido", lamentó la colaboradora.