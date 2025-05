Terelu Campos se planta ante Antonio Rossi tras lo que insinúa y remata hablando así de 'Sálvame' y Patiño

El pasado domingo, Jorge Moreno irrumpía en el plató de 'Fiesta' para desvelar, con todo lujo de detalles, cómo había sido el encuentro fortuito que se acababa de producir en los pasillos de Telecinco entre Belén Rodríguez y Terelu Campos. Un encuentro que dejó a la primera muy tocada debido a la actitud de la que un día fue su gran amiga.

"Se ha ido con un disgusto a su casa", explicó el periodista sobre Belén Ro. Y es que la hermana de Carmen Borrego ni se acercó a saludarla: "Se ha girado, nos ha visto, se ha reído y ha dicho que ya se verían. No se ha querido acercar y se ha marchado". La relación entre ambas saltó por los aires después de que las Campos acusaran a su amiga de filtrar información a la prensa sobre su familia.

Cinco días después de ese momento que dejó tan disgustada a la colaboradora de 'Fiesta', Terelu Campos ha aclarado cómo está en estos momentos su relación con ella. Lo ha hecho en '¡De viernes!', el programa en el que trabaja. "Tuvimos el encuentro en plató y no hemos vuelto a hablar", ha empezado diciendo la periodista. Además, deja claro que "ella sabe perfectamente lo que yo le dije cuando acabamos la conversación, que yo tenía una semana complicada, y bueno… Entiendo que ella no entienda otras cosas, pero es difícil que el público comprenda cuando tienes que exponer cosas dolorosas que han pasado, pero no puedes hablar porque hay una cosa judicializada".

Terelu Campos estalla contra Antonio Rossi

En ese momento, sus compañeros de '¡De viernes!' le preguntaron si sabe el verdadero motivo del enfado de su examiga con ella. "Tú sabes lo que hiciste", le ha espetado Antonio Rossi, íntimo amigo de Belén. Esto ha provocado el cabreo de Terelu Campos, quien le ha preguntado, de malas maneras: "¿A qué te refieres, Antonio, con esa acritud?". A lo que él ha respondido: "Hay cosas que están judicializadas de las que ni ella va a hablar ni yo, pero fuiste protagonista…".

Era entonces cuando, muy enfadada, la exconcursante de 'Supervivientes 2025' le ha parado los pies: "No, perdona, me vais a perdonar, yo sufrí cuando mi madre tenía una grandísima vulnerabilidad. Sufrí lo que se estaba haciendo en esos momentos. Entonces si a todo el mundo a eso se le olvida, a mí fácilmente no se me olvida". "Bueno, quizá a ella no se le olvida otra cosa", le ha espetado Rossi.

"Soy cero rencorosa con las personas que han formado y siguen formando parte de mi familia. Yo lo primero que hice cuando mi madre se puso enferma, fue llamarla. Y podría no haberlo hecho porque no había ninguna relación", ha explicado Terelu Campos, quien ha sido interrumpida por su compañero, que le ha soltado, con rintintín: "Bueno, si quieres te lo agradece". Esto ha hecho explotar, más si cabe, a la madre de Alejandra Rubio: "¿He pedido yo que me lo agradezca? Es que esa frase no sé a qué viene".

El motivo de la ruptura entre Terelu y Belén

Acto seguido, la colaboradora ha proseguido explicando el motivo de su ruptura con Belén Rodríguez. "Os recuerdo que yo trabajaba en 'Sálvame', programa en el que la dirección me llama por teléfono y me dice 'quiero que sepas que Belén ha llamado para que mandemos unas cámaras a la casa de tu madre que van a comer allí ellos y Alejandra'", ha contado. "No hablo de tu madre ni cómo te sentiste. Te digo que si sabes a lo que ella se refiere, que creo que lo sabes", ha insistido Antonio Rossi.

En ese momento, Antonio Montero tomaba la palabra para intentar arrojar algo más de luz al asunto. "En un momento delicado de su vida, tú no das la cara por ella y participas de una forma casi cómica de lo que para ella era una humillación", le ha recordado el periodista. Al parecer, el motivo de su primer distanciamiento se produjo debido a algo que ocurrió en 'Sálvame'. Así lo ha dado a entender Terelu Campos.

"A lo mejor está molesta por el día que María (Patiño) y yo fuimos a su casa y empezamos el programa llamándola… Se lo dije yo a ella en una publicidad el otro día, que si era por eso", ha comentado la colaboradora. Además, ha alegado "la puesta en escena de este programa ('Sálvame')".

Por último, Terelu también ha desvelado la llamada que le hizo a su examiga tras su encontronazo. "Le dije tengo esto, teatro, me pasa esto… quiero que lo sepas que si no hablamos es por esto, pero en cuanto estemos un poco más tranquilas hablamos y me cuentas, si quieres contarme, todo lo que pone en esa demanda. Yo solo sé que ocurre algo con alguien de su confianza e íntimo amigo, con la que ella ha participado de cosas que no comprendía… Sabiendo lo que yo sé que significaba mi madre para Belén, y al revés", ha concluido la hija de María Teresa Campos.