Terelu Campos se despide del equipo de 'De Viernes' y anuncia su regreso inesperado a 'Supervivientes 2025'

Terelu Campos ha comunicado una decisión inesperada que cambiará el rumbo de 'Supervivientes 2025' la semana próxima. La colaboradora de 'De Viernes' ha anunciado que va a regresar inesperadamente a Honduras.

La hija de María Teresa Campos ha pillado desprevenidos a todos sus compañeros de 'De Viernes' con la noticia. "Ha sido un placer trabajar con vosotros pero vuelvo a Honduras", se ha despedido en la emisión de este viernes 9 de mayo.

"Vuelvo a 'Supervivientes' con una misión muy, pero que muy importante, misión que conoceréis el próximo martes en 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera. Allí conoceréis todos los detalles de esa importantísima misión que me lleva de nuevo a Honduras, espero que me apoyéis", ha proseguido explicando Terelu Campos.

La colaboradora de 'De viernes' no ha desvelado aún cuál será la misión a la que se va a enfrentar desde el próximo 13 de mayo. Pero sí que ha confirmado que vuelve a 'Supervivientes' con más miedo que la primera vez porque "ya sabe a lo que se va a enfrentar" y lo va a hacer con las mismas condiciones que el resto de sus compañeros.

Terelu Campos vuelve así al reality de Telecinco tras su decisión de poner fin a su aventura el pasado 23 de marzo tras solo 18 días de permanencia en calidad de fantasma del futuro. "Yo he cumplido mi tiempo, de verdad. Lo he cumplido. Estoy segura y con todo el respeto a todos los coach, que conozco algunos, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, pero sí para mi cuerpo", comunicó entonces antes de abandonar, y no alcanzando la cifra de 21 días de concurso de su hermana Carmen Borrego en la edición anterior, que le habrían garantizado el puesto de concursante de pleno derecho.

Además, este nuevo reto profesional sería la explicación detrás de la última polémica que ha salpicado a Terelu tras cancelar su obra de teatro 'Santa Lola', cuya segunda función iba a tener lugar el próximo 24 de mayo en San Pedro del Pinatar (Murcia). "La televisión es inmediata, cuando sale un compromiso televisivo sabemos que es inmediato, por eso hemos buscado la mejor de las soluciones que es posponer la función para el 20 de julio", explicó su director y coprotagonista César Lucendo en 'Espejo Público'.