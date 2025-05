Terelu Campos entra en cólera contra 'Tardear' tras la filtración de unos polémicos audios de Alejandra Rubio

Este martes 13 de mayo, 'Tardear' ha difundido en exclusiva unos audios de Alejandra Rubio en los que critica muy duramente a su tía Carmen Borrego. Como cabía esperar, esta filtración no ha hecho ninguna gracia a Terelu Campos, que ha entrado en cólera contra el programa de Telecinco.

El motivo del enfado de Alejandra con su tía es el hecho de haber concedido una entrevista a la revista 'Semana' posando en la casa de su madre, María Teresa Campos, en Málaga. En una de las fotos se puede ver a Carmen Borrego sentada en la cama de la presentadora, algo que la joven considera "una puta barbaridad".

En los audios, la hija de Terelu Campos llega a decir de su tía: "es subnormal". Además, no entiende cómo Carmen ha utilizado un espacio tan íntimo y familiar con fines económicos. Además, deja claro que "no voy a hablar más de mi abuela, mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí. Yo no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no. Porque no va con mi personalidad".

El brutal enfado de Terelu Campos con 'Tardear'

Respecto a su madre, Alejandra Rubio explica en los audios que también estaba en desacuerdo con la entrevista de su hermana. "(Carmen) ha contado como que mi madre le ha dado permiso y acabo de hablar con mi madre por teléfono y me ha dicho que no, que ella no le ha dado permiso. Que simplemente le dijo: 'Voy a hacer un reportaje en la casa de Málaga'. Y mi madre se quedó callada y Carmen le dijo: '¿Qué pasa? ¿Qué no puedo?', a lo que ella le respondió: 'Haz lo que te de la gana'".

Mientras los colaboradores de 'TardeAR' analizaban los audios de la joven, Leticia Requejo desvelaba que Terelu Campos le había mandado un mensaje absolutamente demoledor. "Tengo que dejar claro que lo voy a leer textualmente porque ella me dice, 'léelo, pero léelo entero' y lo voy a decir", aseguraba la colaboradora antes de proceder a leer el mensaje de texto.

"Me parece una hipocresía que queréis coletear ahora conmigo. Vosotros poned lo que os dé la gana, tú tan generosa como siempre, en tus comentarios hacia mi hija y cada una por su lado. Qué pena que no lo hubierais puesto antes, porque no hubira ido al programa ni muerta. ¡Hala! Que tengáis mucha audiencia. Gracias a nosotras, por supuesto", decía enfadadísima Terelu Campos, dejando claro que de haberlo sabido, no hubiera concedido una entrevista a 'TardeAR' como hizo la semana pasada.