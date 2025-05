Se revela la misión de Terelu Campos que va a dar un giro a 'Supervivientes 2025' en su recta final en Telecinco

Una de las mayores incógnitas de los últimos días en la actual edición de 'Supervivientes' era conocer la misión con la que Terelu Campos vuelve a los Cayos Cochinos. Cabe destacar que la colaboradora televisiva ya ha participado en esta edición como fantasma del futuro. Sin embargo, tras 18 días de concurso, ésta decidió abandonar. Ahora vuelve y lo hace con una misión que se ha dado a conocer durante la versión 'Tierra de Nadie'.

En un primer momento, Carlos Sobera le ha preguntado por esa sorprendente decisión. "El estado de enajenación mental que tenia cuando inicio este año 2025 todavía no se me ha pasado, todavía me dura", ha bromeado la fantasma del futuro, quien también ha compartido lo peor de su primera estancia en Honduras. "Lo peor es la lluvia, es terrorífica. No es la normal del Caribe que llueve a lo bestia. Yo desde luego las dos que viví fueron terribles, doce o catorce horas sin parar", ha recordado.

Así pues, Terelu Campos ha abordado el reencuentro con sus compañeros: "Quiero encontrarme con todos y alguno a lo mejor decirle una cosita". La futura visita del reality no ha querido ahondar más puesto que ha cortado al presentador al asegurar: "Ah no, no te voy a desvelar todas las sorpresas hoy".

La fecha y la misión de Terelu Campos en Honduras, al descubierto

Poco después, en una nueva conexión, Terelu Campos ha dado a conocer la fecha de su regreso a Honduras. "El próximo jueves en la gala de 'Supervivientes'", ha anunciado. Por su parte, el presentador ha matizado: "Tú vuelves para sobrevivir en las mismas condiciones que el resto de tus compañeros... ¿Estás preparada para volver a todo esto?". "Creo que preparado nunca está nadie para estar en 'Supervivientes', pero si lo he hecho una vez, ¿por qué no dos?", ha bromado la hermana de Carmen Borrego antes de partir a Honduras.

Así pues, poco después, Terelu Campos ha dado a conocer su histórica misión en el concurso: "Esto es una llave, creo que a lo largo del programa habéis estado viendo una vitrina en la Palapa que contiene un pergamino. Bien, pues lo que nos va a decir o contar ese pergamino va a cambiar el rumbo del programa. Yo soy la única que puede abrir esa vitrina con esta llave. Ya digo que el pergamino contiene una información que cambiará el rumbo del programa y es una información que afecta a todos los supervivientes".

Por su parte, Sobera le ha recordado que tendrá que participar en las pruebas del equipo pertinente y que su aportación será vital para mejorar su vida en los cayos. Otro de los detalles que se han podido conocer de su regreso al concurso ha sido el salto del helicóptero y es que, a tenor de las palabras empleadas por Terelu, ésta volverá a tirarse del helicóptero siendo la primera concursante en la historia del concurso en tirarse en hasta dos ocasiones en una misma edición.