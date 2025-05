Alessandro Lequio pone el foco en el misterio que oculta la vuelta de Terelu Campos a 'Supervivientes'

Tras su breve paso por los Cayos Cochinos al inicio de la edición, Terelu Campos regresará a 'Supervivientes' con una misión muy especial de la que se tienen pocos detalles. Y desde 'Vamos a ver', Alessandro Lequio no ha tardado en pronunciarse sobre este inesperado giro de la malagueña en su agenda, que la ha llevado incluso a ausentarse en una de las funciones de la obra de teatro que protagoniza.

"Estoy muy contenta de que vuelva y espero que lo haga todavía mejor. He tenido una conversación con ella, le he dicho que estuvo muy bien cuando fue al principio del programa y que siga en esa línea. Volver una segunda vez es complicado, pero espero que dé más de sí", comenzó explicando Alejandra Rubio sobre el regreso de su madre a Honduras.

Alessandro Lequio, contundente sobre el "misterioso" regreso de Terelu Campos a 'Supervivientes'

Y es que, si bien Terelu Campos prefirió no cruzar la barrera de convertirse en concursante de pleno derecho de esta edición durante su breve estancia en ambas playas, la malagueña no se lo ha pensado dos veces antes de partir de nuevo. "Es verdad que llegó muy bien y se marchó también muy bien, el problema es lo de entre medias. Sus amenazas con irse, que no soportaba la lluvia, los encontronazos con Makoke y Pelayo", añadió entonces Joaquín Prat, mucho antes de que Alessandro Lequio se pronunciase.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

"Bueno, no fue para tanto. Podría haber sido peor. Creo que lo hizo muy bien", esgrimió Alejandra en defensa de su madre mientras el presentador recordaba todos los detalles de su estancia como fantasma del futuro. "Lo bueno es que no iba como concursante más, eso es la gran virtud de la negociación que tuvo con la gente de 'Supervivientes'...", comentó Prat antes de que Lequio le cortase.

"Es todo tan misterioso, la están presentando como una fusión entre Lara Croft y Ethan Hunt y, sinceramente, me cuesta verla así", apuntó Alessandro Lequio antes de que Antonio Rossi le reprendiese por la comparación. "Te has pasado un poquito", señaló el periodista antes de que el italiano se dirigiese directamente a Alejandra Rubio para saber con qué actitud había hecho la televisiva las maletas en esta ocasión.

"Habrá alguno al que no le va a hacer gracia"

Sin rodeos, el tertuliano trató de sonsacar a la hija de Terelu cuánto durará su nueva aventura en 'Supervivientes'. "¿Te has despedido de ella para muchos días?", preguntó el colaborador. "Sí, pero no tengo ni idea de cuál va a ser su misión y qué va a hacer allí. Cuando es trabajo, ella no dice nada. En su día, dije que no sabía que iba a Supervivientes, fue una mentirijilla, pero ahora no sé nada", confesó Rubio.

"Estoy deseando ver la cara de todos cuando vean aparecer a Terelu, a ver cómo reaccionan porque había muchos que la alababan cuando se había ido, a ver si siguen así. Habrá alguno que no le va a hacer gracia y otros se alegrarán mucho", señaló entonces Kike Calleja, intentando dejar atrás los comentarios de Alessandro Lequio sobre el regreso de la malagueña al reality.

Al recordar su enfrentamiento con Makoke o Pelayo, Alejandra aseguró que su madre vuelve al concurso sin cuentas pendientes ni rencillas que reavivar. "No quiero condicionarle, que vaya libre", explicó la pareja de Carlo Costanzia. "Si juega por su papel cómico, nos podemos divertir un montón", añadió finalmente el italiano sobre el regreso de la malagueña, que afrontará "la misión más complicada" con su vuelta, según adelantó en 'De viernes' antes de despedirse.