Marta Peñate da un giro en su opinión sobre Montoya en 'Supervivientes 2025' y representa a muchos

Parece que el paso de Montoya por 'Supervivientes 2025' le está pasando factura. A pesar de ser uno de los concursantes más salvados de la edición, el superviviente está perdido apoyos a tenor de los últimos ataques recibidos desde el plató. Allí, Marta Peñate no ha dudado en criticar su actitud y desvincularse de su defensa.

En concreto, la colaboradora televisiva ha aprovechado un momento de debate en plató para cargar contra Montoya. "Sí que te tengo que decir Sandra que Montoya ya me está cayendo gordo", ha comentado para, acto seguido, recibir los aplausos del público congregado en plató. Síntoma del apoyo perdido por el concursante.

Ante esta opinión, Sandra Barneda ha intervenido para preguntarle los motivos que le han hecho cambiar de opinión respecto a su opinión sobre Montoya. "Siempre lo he apoyado y de corazón porque creo que es un chico que ha sufrido en su momento, pero ya basta", ha denunciado.

Lejos de quedarse callada, Marta Peñate no ha dudado en señalar: "Aquí la isla no va en torno a ti, no va a hacer la gente lo que a ti te de la gana. Aquí hay mundo cariño y tú no eres el que mandas. Así de claro y la gente hace lo que quiere. ¡Hombre ya! Es que ya...". Un pronunciamiento por el que Peñate ha vuelto a recibir un sonoro aplauso en el plató y que pone en jaque el futuro de Montoya en el reality.