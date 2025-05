'Supervivientes' no oculta su favoritismo hacia Anita y Montoya y empacha a la audiencia con lo hecho en la gala

La relación entre Anita Williams y Montoya sigue dando de lo que hablar en 'Supervivientes'. No solo por el apoyo que supone el uno para el otro, sino por las comprometedoras imágenes que los dos han protagonizado. Una escena en la que se da a conocer las relaciones sexuales que ambos han mantenido en los Cayos Cochinos. Por si fuese poco, la conversación que precede a dicho encuentro ha arrojado luz al tipo de relación que mantienen en el concurso. Unas palabras que reavivan su relación tras su tormentoso paso por 'La isla de las tentaciones'.

Cabe recordar que el pasado martes tanto Montoya como Anita pudieron disfrutar de una cena a solas en un paraje envidiable de los cayos. Precisamente durante dicha comida los dos compartieron más de una confidencia a tenor de las palabras empleadas por la joven: "Yo sí que he podido hacer muchas cosas, pero tan sentidas como las que he hecho contigo, con nadie". Por su parte, Montoya ha compartido: "Me ha gustado siempre gustar y he estado con niñas, pero siempre me anteponía a todas y es la primera vez que he antepuesto a la persona".

En la misma línea, el concursante ha añadido: "Es lo que quiero, con 31 años tener una familia y tú me lo has dado. Eso me lo llevo y enamora y hay que estar ciego para no darme cuenta de que tu sí me quieres". En la misma conversación, Anita no ha dudado en recordar su paso por 'La isla de las tentaciones'. Visiblemente arrepentida, ha reconocido: "Ojalá pedir perdón".

El perdón de Montoya a Anita Williams: "Tu familia ha sufrido conmigo"

Montoya no se ha quedado ahí, sino que ha proseguido diciendo: "Para mí has sido un apoyo, me has demostrado que me quieres y no puedo ser tan desagradecido porque tu familia ha sufrido conmigo y le tengo que pedir perdón. Lo que he hecho ha sido darle humor a algo dramático que me ha pasado y no he querido faltarte el respeto". Por su parte y entre lágrimas, la joven ha reconocido: "Jamás te haría daño y tú lo sabes, de ninguna forma".

Ya entrada la noche, los dos concursantes se han cobijado del frío gracias a un edredón suministrado por la organización. Al tener solo uno, ambos no han dudado en dormir pegados. Una situación que ha provocado su acercamiento hasta tal punto que Montoya se ha ofrecido a hacerle un masaje. "Vale, el erótico luego. Me ha gustado la idea", ha asegurado ella. Antesala de la noche de amor que los dos han protagonizado y por la que han tenido que dar declaraciones.

La noche de amor entre Montoya y Anita en 'Supervivientes'

Pasada la medianoche, Jorge Javier ha dado paso a las imágenes en las que se ha podido constatar la pasión entre los dos jóvenes. Tal y como se aprecia en dicha secuencia, los dos se han tapado con el edredón para, acto seguido, llevar a cabo unos comentadísimos movimientos que delatan las relaciones sexuales que han mantenido en el concurso. Tanto Montoya como Anita no han dudado precisamente haber mantenido relaciones sexuales y es que Montoya no ha dudado en comentar: "Hacía tiempo que no tenía yo un orgasmo de esos. ¡Qué guay tío!".

Por su parte, Anita Williams le ha respondido diciendo: "Ya era hora". "No voy a olvidar nunca esta cena. Vamos, te lo digo de verdad ¡eh!", ha añadido el joven. Un comentario que Anita también ha subrayado. Lejos de quedarse ahí, Montoya ha hecho alusión a su encuentro sexual citando al presentador: "Tengo que decirle a Jorge que ya la alegría sale y con esta señora puedo dar una noticia. Puedo decir que ya las tetas no es lo único que muevo y sí que he estado muy a gusto". El superviviente ha concluido diciendo: "Cuando conectas, eso sí tiene memoria y la conexión física existe, es normal. No voy a engañar a nadie, esta mujer me pone a mí como un tiro".

Montoya y Anita, más unidos que nunca tras sus incendiarias imágenes

Tras visualizar las imágenes, Jorge Javier ha podido hablar con los protagonistas, quienes han evitado pronunciarse junto a sus compañeros. "Bastante bien, pudimos hablar de muchas cosas y aunque había viento la disfrutamos bastante", ha comentado ella al igual que Montoya que ha remarcado: "Me queda también la conversación con Anita, me gustó mucho". "Y ese viento que todo lo movía. Supongo que os tuvisteis que abrazar para que no os llevara el viento", ha ironizado el presentador para introducir su noche de pasión.

"Te voy a ser sincero y no soy fan del falsericidio. Aquí pasas muchas fatigas pero con esa comida y esa conversación se me puso contento un poquito el caparazón", ha reconocido el joven. "Vimos el caparazón duro y muchísimo viento", ha señalado el presentador. Asimismo, Montoya ha declarado: "¿Que voy a decirte? Ya conocéis la historia... Soy persona y tuvimos esos errores, esa comida, ver a Anita aquí...".

En la misma línea, Montoya ha tomado la palabra para remarcar lo importante que es Anita para él: "Estoy descubriendo una Anita diferente. No soy de piedra y a mí esta mujer claro que me pone muchísimo. Lloro por la frustración porque sabemos el momento en el que estamos y me encantaría forzar el amor o el romanticismo, pero esta mujer me pone y claro que sabemos lo que ha pasado, peor cuando dos cuerpos se juntan... la conversación fue bonita porque nos entendimos".

Por su parte, Anita Williams ha declarado: "No estamos en el momento de retomar ninguna relación ni por su parte ni por la mía,. Hay que sanar muchas cosas y antes que eso hay que dar otros pasos". "¿No os parece una maravilla que después de lo que ha pasado estáis hablando de ello con tranquilidad y estáis sentados en un banco y lo que queda es el amor que va a durar siempre?", les ha soltado el presentador para, acto seguido, fundirse en un tierno abrazo.

Visiblemente abatido, Montoya ha roto a llorar al tiempo que apuntaba: "Yo no sé lo que siento. Me ha demostrado y me ha enseñado. Me he enamorado, es verdad que lo que hemos hecho es raro. La quiero mucho y pase lo que pase siempre va a estar en mi corazón. Necesito mi tiempo y es mi mayor apoyo. Sí Jorge, hemos follado con sentido y hemos hecho mucho el amor porque me pone mucho y somos fuego. La quiero y me la pone dura, claro que me la pone dura, pero esto está frío y es lo que me frustra". Asimismo, Anita se ha sumado al mensaje de Montoya al añadir: "Nunca jamás le voy a hacer daño porque sería hacérmelo a mí. No podemos negar lo evidente y mentir lo que existe".

En esa misma conexión, las lágrimas han dado paso a los besos y es que Jorge Javier les ha pedido a los concursantes que viesen lo escrito detrás del banco. "No hay 'Supervivientes' sin beso", ha leído Anita Williams, lo que ha motivado que todo el público en plató pidiese dicho gesto entre los dos. De hecho, la propia Anita Williams ha apuntillado: "Un buen beso". Montoya no lo ha dudado y ambos se han fundido en un apasionado beso.

"Ahora le das un beso otra vez y se activa otro botón. No quiero que se active nada. ¿Qué le hacemos? Un beso activa otro beso, no puede ser. Ahora mismo este beso es de familia, de verdad, y esto me da mucha fuerza para la aventura", ha bromeado el concursante. Finalmente, los dos se han dado un tierno abrazo antes de regresar a La Palapa para proceder con las nominaciones.