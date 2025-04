Marta Peñate es incendiaria por lo que dice de la evacuación de Makoke en 'Supervivientes'

Makoke se convirtió este martes en la gran protagonista de 'Tierra de Nadie', la gala de 'Supervivientes' y no solo por sus discusiones con Laura Cuevas y Joshua Velázquez. La concursante fue desterrada a Playa Furia y sufrió una caída que le ha llevado a ser evacuada de la isla. Un incidente que Marta Peñate se ha atrevido a cuestionar en 'Tardear'.

Así, tras ser la más votada para marcharse a Playa Furia, Makoke se incorporó a su nuevo equipo y se enfrentó con ellos a la prueba de recompensa. Sin embargo, tuvo una desafortunada caída que recordó mucho a la que sufrió en su día en 'Sálvame' Belén Esteban y que hace que su continuidad en 'Supervivientes' penda de un hilo.

Este miércoles, Mediaset ha compartido las imágenes posteriores a la caída en las que se ve a Makoke sollozando y rota de dolor. Además se ha comunicado que la concursante ha sido trasladada hasta un centro hospitalario para hacerle las pruebas y ver si puede continuar en el concurso o no.

Y pese a esta última hora, Marta Peñate se ha atrevido a decir que Makoke es muy exagerada y posiblemente no tenga nada grave. Lo hacía frente a Gonzalo, el novio de la concursante que visitaba 'Tardear' y mostraba su preocupación por el estado de su pareja.

"¿Gonzalo has tenido alguna comunicación con la organización, sabes algo que no sepamos nosotros?", le preguntaba Frank Blanco. "No sé nada. Lo único que me han dicho es que esté tranquilo y nada más, por lo que estoy bastante intranquilo", reconocía él. "Pero está en buenas manos", le aseguraba el presentador. "Evidentemente, si fuera algo grave me llamarían y tomarían medidas", añadía Gonzalo.

"Te puedo asegurar que puedes estar tranquilo en cuanto al tema médico porque yo estuve en Supervivientes y mis hijos y cuando hay algo grave te mandan de vuelta. Está en muy buenas manos", le comentaba Raquel Bollo antes de que fuera Marta Peñate la que tomara la palabra.

Marta Peñate cuestiona la caída de Makoke: "Es exagerada"

Así, la colaboradora de 'Tardear' no dudaba en señalar a Makoke. "Todos sabemos y sabes que Makoke es exagerada", soltaba Peñate. "No estoy de acuerdo, ella es dura", le contestaba Gonzalo. "Bueno aquí siempre soy la mala. Yo estuve en otro reality con Makoke y paró la prueba diciendo que se había roto un diente y no se había roto nada", aseveraba la colaboradora.

"Pero se lo rompió si a mí me lo enseñó", le replicaba Gonzalo. "Que no, que le tuvieron que echar hasta la bronca por decir que se había roto un diente, era una cosa pequeña. Y ahora para ella será el coxis pero al final ya verás que no es nada. Y es que ella es exagerada", incidía la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.

Tras ello, tanto Kike Quintana como Raquel Bollo le contestaban diciendo que la caída había sido brutal. "Esa mujer se ha caído a gran altura, eso es una verdad", le decían. "Y Koldo también se cayó y sigue en la playa", se defendía Marta Peñate.

"Pero Marta, el servicio médico ha decidido evacuarla, por tanto no podemos poner en duda y el servicio la ha sacado para hacerle pruebas, si ve que no tiene nada la dejan allí y ya está", le corregía Marta López parándole los pies. "Yo no he dicho que Makoke se lo esté inventando, solo digo que es exagerada", sentenciaba Peñate.