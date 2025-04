Telecinco: Alessandro Lequio pone en el disparadero a 'Supervivientes 2025' por lo que señala de Montoya

El polémico Alessandro Lequio ha puesto en solfa el problema de salud de Montoya que obligó a la organización de 'Supervivientes 2025' a evacuarlo de urgencia de la playa por recomendación del servicio médico. Todo ello ha sido abordado en 'Vamos a ver' durante el club social.

El concursante ha permanecido un día aislado en una cabaña habilitada para aquellos supervivientes que precisan ser atendidos, siendo controlado por un cuadro de febrícula y de gran debilidad física. Finalmente, la buena respuesta al tratamiento permitió prescribir su reincorporación al concurso con normalidad.

"A mí me gusta que Montoya haya podido seguir en el concurso", ha comentado Adriana Dorronsoro, copresentadora de 'Vamos a ver más'. "¿Pero tenías alguna duda?", le ha preguntado Alessandro Lequio, que se ha mostrado incrédulo con su frágil estado de salud, insinuando que pudo haber un exceso de dramatismo.

"Se le fue en un día la fiebre", ha apuntado el colaborador con retintín cuando otros compañeros como Antonio Rossi o Pepe del Real le han recordado que tuvo una preocupante subida de temperatura que no se debería cuestionar porque se vio en pantalla. "A la cabaña no vas si no estás enfermo y no lo recomienda un médico. Pensar que lo sacan porque es Montoya me parece un auténtico error", ha sentenciado Carmen Borrego, impugnando así las conspiraciones absurdas de Alessandro Lequio.

"No nos tomes a todos por tontos", ha estallado el conde con su habitual tono desagradable. "Todos sabemos que Montoya es el epicentro de este reality y, por lo tanto, hay que mantenerlo sí o sí", ha clamado, dejando caer que es el protegido por 'Supervivientes' al tratarse del protagonista absoluto de la edición y deslizando también un posible trato de favor.

"El médico sabrá pero todo apunta a agotamiento. Es tan cansino, que se tiene que agitar a sí mismo", ha añadido con sorna Alessandro Lequio, ridiculizando a Montoya y su susto de salud. Nada nuevo en el tertuliano menos blanco y familiar de Telecinco.