El servicio médico de 'Supervivientes 2025' emite un comunicado sobre Montoya que zanja su futuro

La continuidad de Montoya en 'Supervivientes' ha dado mucho de lo que hablar. Durante los últimos días, el reality ha tenido que evacuar al joven. Una situación que ahora parece agravarse a tenor de lo comentado por Carlos Sobera al comienzo de la última gala emitida en Telecinco. "La situación de Montoya es límite. Ayer tuvo que ser evacuado y en estos momentos se encuentra fuera de las playas. Os avanzo ya que en el caso de que pueda volver a la playa le espera una noche muy complicada", ha avanzado el presentador.

Tal y como ha comentado Sobera, los acuciantes problemas a los que se ha enfrentado Montoya durante los últimos días han provocado el estallido del joven. "Ayer me desfondé mucho y a nivel emocional broté mucho. Me noto que desde el dedo gordo hasta aquí es cómo cuando me dan las febrículas", le comentaba el todavía concursante al equipo médico.

Tras tomarle la temperatura, el equipo médico no dudó en hacerle más pruebas, lo que ha derivado en su aislamiento y es que el joven dio 38,2 grados. Después de un día evacuado y ante la preocupación de sus compañeros, el concursante ha podido regresar al grupo principal. "Hacía tiempo que no me sentía tan mal a nivel de fuerza y la febrícula que hacía tiempo que no me llegaba. Reventé y han sido horas duras, pero ahora un poco mejor", ha comentado el concursante junto a sus compañeros.

El veredicto definitivo de la organización sobre la continuidad de Montoya

"Lo importante es lo que diga el equipo médico. Te han hecho analíticas", ha recordado la presentadora dejando todavía en el aire su continuidad en el concurso. También Carlos Sobera ha añadido: "Una cosa es como se siente uno y otra la opinión de los médicos que se lo tiene que tomar enserio". La organización del reality no ha tardado en dar a conocer la continuidad del joven en los cayos.

"En el día de ayer Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general dolores articulares, debilidad y fiebre elevada. Por ello fue evacuado para su tratamiento y observación. La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permite que regrese con sus compañeros. Enhorabuena Montoya, sigues con los supervivientes", han sido las palabras empleadas por el presentador. "Lo pasé fatal, pero bien. ¿Qué vamos a hacer? Mejorcito, retomando las fuerzas después de una fuerza de casi 41. Me ha venido bien para pasar por un reseteo", ha compartido Montoya visiblemente fatigado.