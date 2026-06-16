Esther Palomera se planta y se subleva con Ana Rosa: tira piedras contra su equipo por "especular" sobre el PSOE

Ana Rosa Quintana ha vivido un momento de especial tensión este martes cuando Esther Palomera se ha salido del guion generalizado en 'El programa de AR' mientras debatían sobre las conclusiones de la UCO sobre el PSOE y el caso Leire. Y es que, cuando la presentadora ha cuestionado abiertamente las explicaciones ofrecidas por la formación de Pedro Sánchez, la periodista no ha dudado en recordar un episodio de la trama Gürtel que ha provocado una fuerte reacción en plató.

"Es muy raro que alguien emita una factura por la que tiene que pagar el IVA y no se la paguen, no, no me parece normal", ha comenzado subrayando la conductora de 'El programa de AR', mostrando abiertamente su actitud escéptica con las justificaciones del PSOE sobre sus transferencias no registradas en la contabilidad oficial de la formación.

Esther Palomera se enfrenta a Ana Rosa Quintana y pone la corrupción del PP sobre la mesa de debate: "Tenemos una sentencia firme"

Ha sido entonces cuando Esther Palomera no ha dudado en recordar las circunstancias en las que los pagos quedaron paralizados y matices importantes de la investigación. "Hay una justificación y es que efectivamente esa factura se emite cuando Santos Cerdán es Secretario de Organización, y cuando Santos Cerdán sale de Organización, se dice que esa factura no se abone", ha señalado ante Ana Rosa Quintana.

Esther Palomera y Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

Lejos de quedarse ahí, la colaboradora ha recordado que la congelación de los fondos de la formación socialista tuvo lugar cuando se produjo un relevo orgánico dentro del partido, desglosando ante sus compañeros una lectura a fondo de la contabilidad que la presentadora había cuestionado abiertamente.

Sin embargo, la cosa se ha torcido cuando Ana Rosa Quintana ha puesto el foco en los presuntos sobornos y los desvíos económicos que la UCO ha detallado en sus conclusiones. Una oportunidad que Palomera ha aprovechado para recordar uno de los ejemplos más sonados de financiación irregular de eventos familiares en el PP. "¡Anda, como la boda de la hija de Aznar, que la pagó la Gürtel!", señalaba la colaboradora.

"De verdad, Esther, yo creo que… eso ya… o sea, eso ya no funciona", ha sentenciado entonces la conductora de 'El programa de AR', plantándose ante el intento de la periodista de redirigir el foco al historial de corrupción del Partido Popular. "¡Pero es que es verdad!", ha insistido la periodista, sin obedecer a los intentos de la comunicadora de huir de su apunte.

Así, Esther Palomera ha reprendido tanto a la presentadora como a sus compañeros por "especular" con la situación que afecta al PSOE. "Estamos especulando con lo que pudo ser y no sabemos si fue", ha denunciado la periodista, recordando que en cambio con el PP sí "tenemos una sentencia firme" que condena su trama de corrupción. Ante esto, Ana Rosa Quintana ha aprovechado para subrayar su total confianza en el trabajo de la UCO.

"Yo le creo a la Guardia Civil, o sea, no me lo creo yo, lo cree la Guardia Civil, las agendas, creo las conversaciones, creo lo que hemos visto, lo que hemos oído", ha asegurado la presentadora, insistiendo en la veracidad de las pruebas aportadas y su confianza total en las acusaciones contra el PSOE. "No hombre en las agendas no, Ana Rosa", añadía de fondo Palomera poniendo fin a la tensa escena.