Esther Palomera impugna a Ketty Garat por lo que ha hecho en 'El programa de Ana Rosa': "Manipulas habitualmente"

Esther Palomera ha protagonizado una de las escenas más tensas de la tertulia política de 'El programa de AR' este jueves al plantarse contra las acusaciones de Ketty Garat. La periodista ha terminado frenando el discurso de su compañera cuando debatían sobre las formas de Isabel Díaz Ayuso señalándola por "manipular" sus palabras. Un tenso enfrentamiento que la propia Ana Rosa Quintana se ha visto obligada a frenar.

"Creo que las sesiones de control de la Asamblea de Madrid son un bochorno absoluto y a ello contribuye también cómo ejercen la oposición los grupos políticos que no están gobernando", ha comenzado denunciando la periodista de El Diario, aprovechando para cargar contra la presidenta madrileña.

Esther Palomera vive un tenso enganchón con Ketty Garat por las palabras que llega a poner en su boca

"Ayuso y sus formas, que no son las más institucionales y educadas tampoco, no se la puede combatir con sus mismas armas: el insulto, la mala educación y el escaso nivel intelectual", añadía Esther Palomera, apuntando también contra la oposición por lo visto en la última sesión de control, en la que han llamado "ridícula" a Ayuso. "Desde luego la portavoz del PSOE se equivoca al utilizar la misma forma de hacer política", denunciaba la colaboradora.

Esther Palomera y Ketty Garat en 'El programa de AR'

Ha sido entonces cuando Ketty Garat ha arremetido de lleno contra la periodista. "Yo no he oído nunca a Ayuso insultar con nombres y apellidos a un periodista como sí lo hace el ministro Óscar Puente de quién no veo que digamos que tiene poco nivel intelectual. Sinceramente creo que mereceríamos un poco más de crédito si criticásemos por igual a todos los dirigentes", ha denunciado la tertuliana lanzando un dardo a su compañera.

"Cada uno se lo gana a pulso el crédito", se ha limitado a responder Esther Palomera antes de que Ana Rosa Quintana interviniese para dar la razón a Garat. "Hoy precisamente Ayuso ha estado más institucional que nunca, entonces a cuento de qué...", señalaba la conductora de 'El programa de AR' en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Estamos cuestionando las formas políticas que hay en esa asamblea, en general", aclaraba Esther Palomera.

"Ya pero antes defendíamos las formas políticas del Congreso de los Diputados", le ha espetado rápidamente Ketty Garat. "Yo no he defendido eso", le contestaba de forma tajante la periodista antes de estallar contra ella. "Mira, Ketty, no manipules mis palabras como manipulas otras cosas que manipulas habitualmente", ha denunciado la comunicadora alterando a su compañera.

"Perdona un momento, ¿Cómo que manipulo habitualmente?", ha preguntado entonces la tertuliana, atónita ante la acusación de Esther Palomera, que permanecía en su sitio reafirmándose. "Acabas de manipular lo que he dicho, yo no he defendido las formas políticas de nada", aseguraba la periodista. "Espero que te retractes de algo tan grave como lo que acabas de decir, que es que un periodista manipula sus informaciones habitualmente", le ha advertido con gesto serio.

"¿Ketty estás sorda?", preguntaba entonces Palomera, visiblemente sorprendida por la escena que su compañera estaba armando en plató a raíz de su intercambio de opiniones. "Eso es algo que no digo de ningún periodista y tú acabas de mentir una cosa tan grave como esa. Allá cada uno, efectivamente tienes toda la razón, cada uno se retrata como quiere", ha denunciado Garat sin rebajar su enfado.

"Mis palabras no las manipules, lo que yo digo lo digo yo, no lo dices tú, ni lo interpretas tú", ha insistido finalmente Esther Palomera mientras Ana Rosa Quintana intervenía en el caos que había invadido la mesa de debate para zanjar la disputa. "Disculpadme, todos lo hemos visto, cada uno sacará sus conclusiones", ha añadido únicamente la presentadora de 'El programa de AR' para pasar a otros asuntos.