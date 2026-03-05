Nacho Duato abre fuego contra Ana Rosa por su comentario de los Goya: "Farsante, embustera, cara de ultraderecha frustrada"

Si algo ha dejado claro Nacho Duato en los últimos tiempos es que no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas. El bailarín ha hecho de su perfil de Instagram su altavoz preferido para cargar contra Isabel Díaz Ayuso y las derechas. Su última 'víctima' ha sido Ana Rosa Quintana, a la que ha puesto en su sitio tras su desafortunado comentario sobre los Goya en su programa.

El pasado lunes, tras la entrega de Los Premios Goya 2026, la presentadora de Mediaset usó el conflicto de Irán para volver a arremeter contra Pedro Sánchez y lo visto en la alfombra roja durante la gran noche del cine español. Lo hizo durante el editorial diario de su programa, donde también se mostró muy dura con Susan Sarandon por sus palabras sobre el presidente español: "Resulta chocante escuchar a Susan Sarandon defenderle en los Goya mientras nuestro presidente se pone de perfil con el régimen de los ayatolás".

Aunque lo que más dio que hablar fue lo que Ana Rosa dijo a continuación: "Si los Goya se hubiesen celebrado en Irán, sobre la alfombra roja no habríamos visto a las actrices lucir transparencias imposibles, sino hiyabs negros bajo los flashes". Unas palabras que fueron muy criticadas y que han sido rescatadas por Nacho Duato para lanzar un demoledor dardo a la presentadora.

Nacho Duato: "Si a ti no te hubiese escrito el libro un negro no serías una farsante, que es lo que eres"

A través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram, el bailarín pone los puntos sobre las íes a la periodista. "Dice Ana Rosa que si los Goya se hubieran celebrado en Irán, las actrices no hubiesen podido llevar transparencias y se tendrían que haber puesto hiyabs. Pues si a ti no te hubiese escrito el libro un negro no serías una farsante, que es lo que eres", espetó Nacho Duato, recordando una de las polémicas más virales del pasado de la comunicadora.

"Y si no hubieses hablado con Villarejo, tu marido quizás ya estaría en la cárcel. Qué pena que no te pongas un burka para así no ver la cara de embustera que tienes y esa cara de ultraderecha frustrada que llevas siempre encima", sentenció Nacho Duato, volviendo a demostrar no tener pelos en la lengua. Aunque Ana Rosa no ha sido la única de la que ha hablado el coreógrafo a través de su Instagram, también lo ha hecho, aunque muy distintamente, de Pedro Sánchez.

Nacho Duato le hace un repaso a Ana Rosa pic.twitter.com/lz59DeC5xv — TVMASPI (@sebas_maspons) March 4, 2026

Tras recordar que hace poco criticó al presidente del Gobierno, reconoce que, a raíz de los últimos acontecimientos, ha cambiado radicalmente su opinión sobre él: "Hace poco critiqué a Pedro Sánchez porque estaba en la India visitando como una especie de galería de arte o algo así y la gente se metió conmigo. Bueno, es que estas relaciones… Le dije que por qué no iba a un campo de leprosos o a ver a la gente pobre; en fin, que a la gente no le gustó lo que dije".

Ahora, Nacho Duato confiesa sentirse muy orgulloso del líder de los socialistas: "Me siento muy orgulloso de mi presidente por ser coherente y decir la verdad. Por meterse con los dos demonios del mundo: Trump y Netanyahu. Me siento muy orgulloso de que usted sea el abanderado, por lo menos en Europa, del progresismo", sentenció el bailarín.