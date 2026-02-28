Media España se ve representada con lo que ha hecho Susan Sarandon en plenos Goya 2026: le llueven los aplausos

Desde hace unos años, la Academia de Cine ha optado por premiar a actores internacionales con el Goya Internacional y en esta edición, los Premios Goya 2026 han premiado a la actriz Susan Sarandon.
Nada más salir al escenario del Auditori Forum CCIB de Barcelona, la actriz estadounidense se ha llevado una atronadora y larga ovación de todos los invitados presentes en el lugar.
Tras ello, Susan Sarandon recogía el Goya Internacional de manos de Fernando Méndez-Leite, el presidente de la Academia de cine, y se mostraba muy emocionada y nerviosa antes de tomar la palabra.
Si al llegar a España, Susan Sarandon ya había elogiado a Pedro Sánchez, en su discurso en los Goya lo ha vuelto a hacer señalando públicamente lo comprometido que está el presidente español por causas como el genocidio en Gaza.
"Es un honor para mí. Adoro España, especialmente Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, la gente, la comida, y estos días en los que el mundo están tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral", destacaba la actriz.
"Si recordamos aquellos tiempos y lugares -y hubo tantos- donde las personas se comportaron de manera magnífica, esto nos da la energía para actuar, y al menos la posibilidad de enviar este estado indeciso del mundo en una dirección totalmente diferente. Y si actuamos, aunque sea de manera mínima, no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes", seguía diciendo la actriz que llevaba en la solapa una pegatina de "Free Palestine" (Palestina Libre).
La intérprete, que solo trabaja en producciones independientes por su compromiso político, ha concluido su discurso diciendo que "vivir ahora como creemos que las personas deberían vivir, desafiando todo lo que está mal alrededor nuestro, es en sí misma una maravillosa victoria.
Lluvia de aplausos al discurso de Susan Sarandon
Y como era de esperar, el discurso de Susan Sarandon en los Goya 2026 ha dado mucho que hablar y son muchos los que la han aplaudido en redes sociales.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.