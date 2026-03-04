Ana Rosa se permite este gesto con Sonsoles que dice mucho tras la muerte de Fernando Ónega

La inesperada muerte de Fernando Ónega ha dejado desolado al mundo de la comunicación y la política. Este miércoles son muchos los rostros que se han pronunciado sobre lo que supuso la figura del padre de Sonsoles Ónega para el periodismo. Y una de las que no ha dudado en hablar de él en 'El programa de Ana Rosa' ha sido Ana Rosa Quintana.

Así, la presentadora de Telecinco ha querido dejar a un lado la rivalidad que mantuvo con Sonsoles Ónega cuando dio el salto a las tardes para competir con 'Y ahora Sonsoles' para mandarle un cariñoso abrazo a la que fue su compañera tras la muerte de su padre.

Fue en los minutos finales de 'El programa de Ana Rosa' cuando la presentadora quiso dedicarle una emotiva despedida a Fernando Ónega, con quién trabajó en varias ocasiones. "Me van a permitir porque hoy quiero tener unas palabras de despedida para Fernando Ónega, que nos dejó ayer a los 78 años", empezaba señalando la presentadora.

"Fernando fue una de las voces que ayudaron a contar y a entender la historia reciente de nuestro país. Su palabra fue siempre más que información, ponía contexto, memoria y compromiso con la verdad. En tiempos de ruido él eligió la serenidad, en tiempos de incertidumbre ofreció claridad. Su trayectoria no solo marcó el periodismo sino también la manera en la que varias generaciones aprendieron a pensar y a escuchar la actualidad", destacaba Ana Rosa Quintana.

"Se va un profesional irrepetible, pero queda su legado, el rigor, la elegancia y la convicción de que la palabra cuando es honesta puede iluminar incluso, los momentos más oscuros", proseguía diciendo Quintana alabando la figura del padre de Sonsoles Ónega.

Era justo al final, cuando Ana Rosa Quintana mandaba un fuerte abrazo a los hijos de Fernando Ónega y tenía un detalle hacia la que fue su compañera a pesar de que en los últimos tiempos su relación sea distante. "Un abrazo para sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando. Descanse en paz", concluía.

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, de compañeras y 'amigas' a rivales

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega fueron durante años cómplices y compañeras desde que la primera se fijó en la segunda para presentar el programa 'Ya es mediodía', producido por Unicorn Content, en Telecinco. De hecho la cercanía entre ambas se pudo ver cuando Ana Rosa visitó a Sonsoles para arroparla en el estreno de 'Ya son las ocho' cuando Quintana se encontraba de baja por el cáncer que le habían detectado.

Sin embargo, su relación parece que cambió a raíz de la decisión de Sonsoles Ónega de fichar por Atresmedia dejando Mediaset y por ende 'Ya es mediodía'. Todo se amplificó aún más cuando Ana Rosa Quintana saltó a las tardes y ambas se convirtieron en rivales viviendo momentos tensos como cuando dos de sus reporteros vivieron un desencuentro en directo.

Recientemente, Sonsoles Ónega reconocía que con Ana Rosa Quintana lleva tiempo sin hablar. "Con ella había elementos personales. Me despedí de Ana antes de irme a Antena 3 y me dijo que lo entendía perfectamente, pero luego parece que dejó de entenderlo", confesaba en una entrevista en XL Semanal la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' tras recordar cómo vivió con mucha tensión su rivalidad con Ana Rosa en las tardes y lo diferente que era su relación con Joaquín Prat y Jorge Javier Vázquez.