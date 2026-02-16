Sonsoles Ónega pronuncia una frase muy elocuente al hablar de Ana Rosa que no deja lugar a dudas sobre su relación

Sonsoles Ónega ha concedido una entrevista a XL Semanal, el suplemento de ABC ante el lanzamiento de su nueva novela 'Llevará tu nombre', la primera después del revuelo que causó el Premio Planeta que ganó gracias a 'Las hijas de la criada' tras coincidir con su fichaje por Atresmedia.

Además de reconocer que llevó muy mal todas las críticas que recibió por el Premio Planeta y que le habría gustado ser un poco como Juan del Val y haber tenido valentía para responder a todas, deja claro que el galardón no tuvo nada que ver con su cambio de Mediaset a Atresmedia.

"El premio no puede estar vinculado a la cadena, yo no lo permitiría y jamás hubiera comprometido un contrato audiovisual a un premio. A veces envidio la chulería de Juan del Val –chulería bien entendida– y la capacidad que tiene de contestar, porque yo no fui capaz de hacerlo", asegura en la entrevista la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.

Sonsoles Ónega habla como nunca sobre su rivalidad con Ana Rosa

Pero si hay un fragmento de la entrevista que dará que hablar es en el que Sonsoles Ónega habla como nunca de su rivalidad con Ana Rosa Quintana tras recordar que sufrió mucho cuando le tocó competir con ella en las tardes. "No fui yo la que llegó a la tarde, fue ella la que vino después, yo ya estaba. La tarde es muy exigente, muy perra y muy dura. Sufrí mucho", empieza diciendo.

"Ana Rosa es alguien a quien conozco y con quien he trabajado. Me incomodaba plantear la sana competencia entre cadenas como un duelo entre mujeres profesionales, y más entre maestra y pupila", reconoce Sonsoles Ónega al respecto de por qué sufrió con esta rivalidad.

Y es que como Sonsoles empezó a trabajar como presentadora de la mano de la productora de Ana Rosa en 'Ya es mediodía', considera que es su pupila. "Si no nos hubiéramos conocido, habría sido más fácil", recalca al defender que Quintana le lleva más de 20 años de experiencia en televisión.

Tras ello, Sonsoles Ónega no duda en destapar cómo de la buena relación que tuvieron en el pasado todo cambió cuando ella decidió saltar a Atresmedia. "Cuando me cambié de cadena, puse a Atresmedia la condición de no hacer las mañanas: primero, porque estaba Ana Rosa haciéndolas en Telecinco; y, segundo, porque ya estaba Susanna Griso en Antena 3. Jamás lo reconocerán ni Ana Rosa ni Susanna, pero fue así y lo saben mis jefes. No iba a competir con Ana Rosa ni quería un duelo de mujeres", recalca.

La diferencia de Ana Rosa con Joaquín Prat

Pero luego fue Telecinco quién decidió dar la batalla en las tardes y pasar a Ana Rosa Quintana a competir con 'Y ahora Sonsoles'. "Yo no fui a plantar batalla a nadie. Primero, porque no es mi estilo; segundo, porque no me gusta; y tercero, porque no me interesa el estrés que genera", sentencia sobre su rivalidad con 'Tardear'. "Lo viví mal, con mucha tensión. Nos conocíamos los equipos y vernos en la calle en esos términos bélicos provocó alguna situación incómoda", añade al respecto.

Una tensión que parece no vivir actualmente en su batalla con Joaquín Prat. "No existe esa tensión, Joaquín es mi hermano, nuestros padres eran amigos y tenemos una relación de muchos años. Con Jorge Javier tampoco existe esa rivalidad, nos damos la enhorabuena con normalidad. Con Ana Rosa, por lo que fuera, no existió eso", asevera.

Y es que Sonsoles tiene claro que Ana Rosa cambió con ella a raíz de su cambio de cadena. "No lo sé, con ella había elementos personales. Me despedí de Ana antes de irme a Antena 3 y me dijo que lo entendía perfectamente, pero luego parece que dejó de entenderlo", concluye al respecto, dejando claro que la relación se ha roto.