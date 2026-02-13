Sonsoles Ónega se mete en el jardín de David Uclés y Arturo Pérez-Reverte y pone la puntilla a la polémica

Sonsoles Ónega reflexiona en su columna de Yo Dona sobre el momento de crispación que vivimos. Y aprovecha para pronunciarse sobre el conflicto que han protagonizado en las últimas semanas el escritor David Uclés y Arturo Pérez-Reverte a raíz de unas jornadas sobre el franquismo.

"La norma de estos tiempos es insultarse, llamarse gentuza, payaso, facha, zurdo", destaca Sonsoles Ónega en este editorial en el que no duda en decir que quizás llegará un día en el que ni nosotros mismos nos reconoceremos y que podremos discutir incluso con nuestro propio reflejo.

Asimismo, Sonsoles Ónega no duda en referirse a los odiadores profesionales. "Santa Lucía me dio miopía, pero me ha permitido conservar la vista para identificar al odiador profesional. A saber: anónimo con pasamontañas, placas de coche falsas y vomitador de cosas espeluznantes que no se atrevería a decir con el DNI en la boca", sentencia.

Tras recordar lo que Alba Flores le contó a Jordi Évole de como alguien le dijo que iba a acabar siendo drogadicta como su padre, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' se refiere a David Uclés, el escritor que acaba de ganar el premio Nadal. "Antes de meterse en el jardín de Pérez-Reverte, David Uclés, el autor de 'La península de las casas vacías' (la novela de la Guerra Civil que todos habríamos deseado escribir) ya había pasado de ser amado a odiado por ganar el Nadal", prosigue diciendo.

"Otro signo de los tiempos es que no eres nadie si no pasas del elogio al escupitajo en menos de lo que canta un gallo. Porque sí pasamos de empalagarnos a envenenarnos con nuestras propias palabras en un parpadeo", destaca. "Los tiempos son los de correr a retuitear sin saber qué retuiteamos, reposteamos o reenviamos por WhatsApp. Total, a quién le importa no reconocerse en el espejo", concluye.