La muerte de Fernando Ónega ha teñido de luto al mundo de la comunicación. El legendario periodista y todo un referente fallecía este martes a los 78 años de edad. Este miércoles se ha abierto su capilla ardiente en la Casa de Galicia en Madrid y allí se han trasladado numerosos rostros de la televisión, la radio y la política para dar el último adiós al periodista y apoyar a sus hijos Cristina, Fernando y Sonsoles Ónega. Y una de las que se ha acercado hasta allí ha sido la reina Letizia.
La reina Letizia ha querido sumarse a las palabras de reconocimiento de Fernando Ónega por todo el legado que deja y por haber sido todo un referente como periodista y como cronista de la transición. "Ha sido un profesor y un maestro para muchas generaciones de periodistas, un hombre que dignificó el oficio con su inteligencia", destacaba la reina.
Tras ello, Letizia Ortiz no dudaba en confesar que además de un referente, Fernando era el padre de su amiga Sonsoles. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida. Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", aseveraba.
"Tiene sentido venir a honrar a Fernando porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre. Y segundo porque es también una manera de reconocer una profesión: el periodismo. Un medio: la radio. Y a un profesional artesano que es Fernando Ónega. Descanse ya tranquilo Fernando Ónega", concluía la reina Letizia ante la prensa desplazada a la capilla ardiente mientras estaba acompañada de la jefa de la Secretaría de la Reina, la también periodista Marta Carazo.
Aplausos a la reina Letizia tras sus palabras sobre Fernando Ónega
Las palabras de la reina Letizia ante la prensa han sido muy aplaudidas en redes sociales. Así, periodistas como Martín Bianchi o Mónica Carrillo no han dudado en pronunciarse. "No hubo ni habrá una reina de España con el don de la palabra que tiene Letizia", exponía el periodista de El País y la SER.
Y es que una vez más, Letizia Ortiz ha demostrado que ha nacido para ser periodista y por mucho que ya no ejerza su profesión, sigue demostrando que es una comunicadora de los pies a la cabeza.
