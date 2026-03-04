La muerte de Fernando Ónega ha teñido de luto al mundo de la comunicación. El legendario periodista y todo un referente fallecía este martes a los 78 años de edad. Este miércoles se ha abierto su capilla ardiente en la Casa de Galicia en Madrid y allí se han trasladado numerosos rostros de la televisión, la radio y la política para dar el último adiós al periodista y apoyar a sus hijos Cristina, Fernando y Sonsoles Ónega. Y una de las que se ha acercado hasta allí ha sido la reina Letizia.

La reina Letizia ha querido sumarse a las palabras de reconocimiento de Fernando Ónega por todo el legado que deja y por haber sido todo un referente como periodista y como cronista de la transición. "Ha sido un profesor y un maestro para muchas generaciones de periodistas, un hombre que dignificó el oficio con su inteligencia", destacaba la reina.

Tras ello, Letizia Ortiz no dudaba en confesar que además de un referente, Fernando era el padre de su amiga Sonsoles. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida. Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", aseveraba.

"Tiene sentido venir a honrar a Fernando porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre. Y segundo porque es también una manera de reconocer una profesión: el periodismo. Un medio: la radio. Y a un profesional artesano que es Fernando Ónega. Descanse ya tranquilo Fernando Ónega", concluía la reina Letizia ante la prensa desplazada a la capilla ardiente mientras estaba acompañada de la jefa de la Secretaría de la Reina, la también periodista Marta Carazo.

Aplausos a la reina Letizia tras sus palabras sobre Fernando Ónega

Las palabras de la reina Letizia ante la prensa han sido muy aplaudidas en redes sociales. Así, periodistas como Martín Bianchi o Mónica Carrillo no han dudado en pronunciarse. "No hubo ni habrá una reina de España con el don de la palabra que tiene Letizia", exponía el periodista de El País y la SER.

Y es que una vez más, Letizia Ortiz ha demostrado que ha nacido para ser periodista y por mucho que ya no ejerza su profesión, sigue demostrando que es una comunicadora de los pies a la cabeza.

No hubo ni habrá una reina de España con el don de la palabra que tiene Letizia. pic.twitter.com/sb9vLYFnch — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) March 4, 2026

Tenemos una reina con un don de palabra más que ejemplar. https://t.co/idk2nTo53o — Miguel Fernández (@Miguel_MFO1) March 4, 2026

Desde el punto de vista de la comunicación, lo que Letizia le está dando a la corona como institución es inmenso. Da para una tesis. https://t.co/uO8zlRmKDL — Javier Regueira, PhD (@javierregueira) March 4, 2026

Siempre bien. La Reina https://t.co/p5WsLOYkJN — ainhoa martínez (@ainhoa_mhoyos) March 4, 2026

La forma en que la reina comunica, es hipnótica https://t.co/20ToSbejt6 — Mave (@Cruelladevil29) March 4, 2026

Si hay que decir que es la mejor comunicadora que tiene este país se dice …que capacidad … https://t.co/2k0QVLZQXE — Jorge Ignacio Sainz (@jordiabogado) March 4, 2026

Escuchar a Letizia comunicar es un gustazo... https://t.co/EzlpK5qfkJ — Marta Juanola (@MartaJuanola) March 4, 2026

Qué buena es Letizia, y no sólo como Reina.pic.twitter.com/gfoDbcte9d — Inés Martín Rodrigo (@imartinrodrigo) March 4, 2026

Es innegable que Letizia no ha dejado de ser periodista aún asumiendo el papel de reina https://t.co/mfTofix5sx — Juanjo Rengel 🎙️ (@JuanjoRengel) March 4, 2026