Muere Fernando Ónega, histórico periodista y padre de Sonsoles a los 78 años de edad

Fernando Ónega, reconocido periodista y célebre cronista de la Transición ha fallecido este martes a los 78 años de edad según ha adelantado el periódico 65 y más, del que el gallego era presidente. Además, según el citado medio, la capilla ardiente estará abierta este miércoles en la Casa de Galicia en Madrid. Por el momento se desconocen las causas de la muerte.

Fernando Ónega era uno de los periodistas más reconocidos y un maestro de periodistas. Además, era el padre de las periodistas Sonsoles Ónega, escritora y presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas.

Su muerte ha pillado por sorpresa pues este mismo lunes era reconocido con el XXXIX Premio de Periodismo de 'El Correo'-Fundación Vocento por un artículo sobre el descrédito de las instituciones publicado en La Vanguardia.

Trayectoria de Fernando Ónega

Comenzó su carrera en su Galicia natal, donde con 15 años empezó a escribir una página semanal en El progreso de Lugo, pero fue en Madrid donde desarolló gran parte de su carrera, llegando a ser directo de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez en 1977.

Desde esa responsabilidad participó en la estrategia de comunicación del Gobierno en los inicios de la Transición y en la elaboración de discursos que acompañaron la convocatoria de las primeras elecciones democráticas y el proceso constituyente. Entre los textos asociados a aquella etapa figura el conocido “Puedo prometer y prometo”, convertido con el paso del tiempo en una de las expresiones más reconocibles de la campaña de 1977.

Tras su salida de La Moncloa, volvió al periodismo donde no dejó de trabajar hasta su inesperada muerte. En 1979 se incorporó a la Cadena SER, donde realizó comentarios políticos en Hora 25 y fue nombrado director de Informativos el 10 de febrero de 1981, en un momento especialmente delicado que incluyó el intento de golpe de Estado del 23-F. Más adelante asumió la dirección de Informativos de la COPE entre 1986 y 1990, consolidando un perfil que combinaba gestión y análisis.

Pero si hubo una radio con la que mantuvo una fuerte vinculación fue con Onda Cero, de la que llegó a ser director general en dos etapas, entre 1992 y 1993 y entre julio de 2000 y enero de 2002. Además de sus responsabilidades ejecutivas, mantuvo durante años una presencia constante como comentarista político. Colaboró con Carlos Herrera en Herrera en la onda y, desde abril de 2015, participó en Más de uno, dirigido por Carlos Alsina. También intervino regularmente en La Brújula, donde cerraba el espacio con su sección “La carta de Ónega”, un comentario editorial centrado en la interpretación de la actualidad política. Un trabajo que llevó a cabo hasta su retirada en 2022.

Su trayectoria televisiva comenzó en RTVE, donde dirigió los programas Siete días (1978-1979) y Revista de Prensa (1980), además de ejercer como director de Relaciones Externas de la cadena. En 1993 se incorporó a Telecinco, donde presentó distintas ediciones de los informativos y realizó análisis político. En 1997 fichó por Antena 3, donde hasta 1999 condujo Antena 3 Noticias en su edición nocturna. En años posteriores intervino como comentarista en programas de actualidad y debate como '59 segundos', 'El programa de Ana Rosa' y 'Las mañanas de Cuatro', y colaboró entre 2002 y 2009 en 'Saber vivir' así como en 'La mañana de La 1' con Mariló Montero.

Asimismo, Fernando Ónega publicó varios libros de reflexión política con títulos como El termómetro de la vida (2004), Puedo prometer y prometo (2013), Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2015) y Qué nos ha pasado, España (2017). En estas obras abordó tanto la biografía de protagonistas de la vida pública como su interpretación de la evolución política del país desde la Transición.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas en 1970 y 1979 en el ámbito radiofónico y el Premio Ondas a la Trayectoria en 2020. También fue distinguido con la Antena de Oro (1994), la Medalla Castelao (2001), el Micrófono de Oro (2007), el Premio Diego Bernal (2016) y el Premio APM de Honor en 2024. Fue nombrado hijo predilecto de Pol (Lugo), adoptivo de Lalín (Pontevedra) y también hijo predilecto de la provincia de León.