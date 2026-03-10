Lourdes Maldonado, presentadora de RTVE, no puede evitar definir la despedida de Sonsoles Ónega con esta frase

El programa de este pasado lunes ha sido sin duda el día más difícil para Sonsoles Ónega al frente de 'Y ahora Sonsoles'. La presentadora regresaba a su puesto de trabajo en Antena 3 una semana después de la muerte de su padre, el veterano periodista Fernando Ónega. Y, aunque intentaba mantener la compostura, finalmente acabó rompiéndose.

Aunque no ha podido contener las lágrimas ante las bonitas palabras que le ha dedicado una mujer del público, ha sido durante los últimos minutos del programa cuando hemos podido ver a una Sonsoles Ónega totalmente rota. Al final de la entrega de este lunes, la comunicadora ha querido agradecer la infinidad de mensajes de apoyo que ha recibido en estos últimos días, tanto de compañeros y amigos de profesión, como de gente anónima.

"Gracias a todos los que habéis sentido la muerte de mi padre. Gracias a los que lo han cuidado y han intentado curarle hasta el final en el Hospital Ramón y Cajal. Gracias por las hermosas palabras que han reconocido lo que hizo ese niño de aldea, periodista y gallego sin saber qué iba primero", ha comenzado diciendo la presentadora, visiblemente emocionada y con la respiración entrecortada.

Lourdes Maldonado, presentadora del 'Telediario' de RTVE, reacciona a la despedida de Sonsoles Ónega en Antena 3

"Ahora que no está, hemos descubierto que ha sido un poco padre de todos los que nos dedicamos a este oficio de contarles la vida. Así que somos muchos los huérfanos de su mirada azul, de su consejo acertado, de su manera de hacer periodismo que yo, papá, ya echo de menos", ha proseguido Sonsoles Ónega haciendo un esfuerzo sobrehumano por no romper a llorar.

Antes de concluir, ha querido agradecer nuevamente todas las muestras de cariño recibidas: "Gracias por arroparnos en cada abrazo de consuelo, que no devuelve la vida, no… Pero ha aliviado el dolor de su muerte. La vida sigue, mañana les espero sin él, aquí si Dios quiere a las 17:00. Gracias", ha sentenciado la escritora, entre los aplausos y la emoción de todos los presentes.

Una emocionante despedida a la que ha reaccionado entre otros la presentadora del 'Telediario del fin de semana' de La 1 de RTVE, Lourdes Maldonado. "Emocionante este gracias todo corazón de 'Y ahora Sonsoles'", ha escrito la periodista.

Emocionante este gracias todo corazón de @YAhoraSonsoles https://t.co/pCGDKcQDUF — Lourdes Maldonado (@lourdesmaldonad) March 10, 2026

Momentos antes de estas desgarradoras palabras, Sonsoles Ónega ya vivía un emotivo momento en directo al acercarse a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que se encontraba entre el público. La presentadora se acercó a ella para hablar de cómo su vida cambió al casarse, tras el testimonio de Lola Herrera en 'Lo de Évole'. Sin embargo, la mujer, lo primero que le dijo nada más tenerla cerca fue: "Siento muchísimo lo de tu papá".

"Muchísimas gracias", le respondió la gallega. Pero Carmen continuó tocándole la vena sensible: "Lo siento mucho, mucho, que eso duele mucho. ¿Verdad hija?". "No me lo diga que sino lloro", le pedía Sonsoles. "A todas nos ha tocado cariño. La madre y el padre. Yo me he quedado de siete, la más pequeña, todos se me han ido y hay que luchar en la vida lo que podamos mientras estemos en ella. Tú llévalo lo mejor que puedas que padre no hay más que uno y madre nada más, aunque quieras mucho a los hermanos", concluía la mujer, mientras Sonsoles Ónega era incapaz de contener las lágrimas.