Unánime sentencia del público de La Sexta a la entrevista de Jordi Évole con Lola Herrera en 'Lo de Évole'

Este domingo, La Sexta ha ofrecido una nueva doble entrega de 'Lo de Évole' con Lola Herrera como protagonista. La actriz se abre en canal con Jordi Évole en una amplia conversación en un balneario hablando tanto de su carrera profesional como de las partes más personales de su vida.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole conversa con la actriz en un programa doble especial de 'Lo de Évole'. Durante su encuentro en un balneario, ambos comparten paseos, comidas y largas conversaciones que permiten descubrir el lado más íntimo y sincero de una mujer que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa.

Más información Lola Herrera revela a Jordi Évole el partido al que ha votado siempre y su desconocido vínculo con los Aznar

Lola Herrera repasa su infancia marcada por la posguerra española, los recuerdos familiares atravesados por la Guerra Civil y una educación interrumpida demasiado pronto que siempre sintió como una herida personal. Y no duda en desmontar a aquellos que defienden que en el franquismo se vivía mejor porque se podía acceder a una vivienda en edades más tempranas. "No se vivía mejor para nada sobre todo porque era una dictadura que arrastraba todo lo que arrastraba y llegó hasta donde llegó", defiende la actriz.

El programa recorre también sus inicios artísticos en los que el padre de José María Aznar fue clave y su consolidación como actriz en una época en la que la popularidad llegaba de golpe a través de una única cadena de televisión. Herrera recuerda a figuras fundamentales con las que trabajó y evoca una generación de intérpretes que vivió el oficio como una auténtica vocación colectiva.

En el terreno más personal, la actriz habla con absoluta franqueza de su matrimonio fallido, de la decisión de separarse antes de que existiera el divorcio y de cómo sacó adelante sola a sus hijos en una sociedad muy distinta a la actual. Una conversación que conecta directamente con uno de los grandes hitos de su carrera: 'Cinco horas con Mario', la obra que marcó su vida artística y emocional durante décadas.

En el segundo episodio, la conversación avanza hacia el contexto social que marcó su vida. Herrera explica cómo era vivir como mujer en la España de los años sesenta y setenta, cuando muchas decisiones dependían legalmente del marido y separarse suponía un auténtico desafío personal y social. La actriz reflexiona sobre los avances logrados por las mujeres y lanza una advertencia clara: los derechos conquistados no son irreversibles.

En ese sentido, Lola Herrera no se reprime al decir que ella siempre ha votado al PSOE. "Yo he votado desde que voto al PSOE siempre porque es en el que más me reconozco. Luego que lo hagan mejor o peor, pero es mi gente, es la gente con la que yo me siento identificada. Yo con la derecha no tengo nada que ver porque lo que ellos defienden a mí no me representa", sentencia.

Es fan del “Perro Sanxe”, pero no tanto. #LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/rR0y1rWh65 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 8, 2026

Gran ovación del público de La Sexta a Lola Herrera

Y como era de esperar, las redes se han llenado de aplausos hacia 'Lo de Évole' por contar con alguien como Lola Herrera. Así son muchos los que se han mostrado embelesados y maravillados con la charla y la maestría de la actriz al hablar y reflexionar sobre todo.

Un gran acierto contar con Lola Herrera en #LoDeÉvole. Una mujer libre que, un día llegó a decir, que ver la vida desde el tramo final no es un drama, es una realidad a su edad, que el tiempo ya se agota y hay que administrarlo muy bien. Desde el tramo final…🎭#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/3hNhzcdSjv — María Sagrario Gómez Sánchez (@MSagraGS) March 8, 2026

#LoDeLolaHerrera Me gusta tanto esta mujer, ahora en la sexta... — Toñi Luengo (@Tonia10F) March 8, 2026

Me siento TAN afortunada de haber podido ver en directo al menos una vez a Lola Herrera sobre las tablas ... Creo que es una de las grandes cosas que me ha regalado la cultura ❤️#LoDeLolaHerrera — Maijo. (@MarHat39) March 8, 2026

Lola Herrera, una de las actrices más respetadas por su talento y lucidez sobre el escenario, @jordievole.



"He sabido arrugarme con dignidad".#LoDeLolaHerrera — Eladio Enrique (@3Boanerges) March 8, 2026

Su talento,su trayectoria y su compromiso con la cultura la convierten en un ejemplo para varias generaciones.Lola destaca por su valentía, su inteligencia y su autenticidad.Un referente dentro y fueras de los escenarios.Gracias @jordievole y @LoDeEvole magnífico#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/jZAoC0dTZf — Jesus.G (@gsus_gm_) March 8, 2026

La voz y la dicción de #LolaHerrera a los 90 años 👏👏

Y sobre todo la cabeza, la lucidez, la inteligencia#LoDeLolaHerrera

Vamos a disfrutar

Seguro@LoDeEvole https://t.co/gyqayF0xAE — Rosa Badia (@rosabadiarb) March 8, 2026

#LoDeLolaHerrera

Ahora en la @laSextaTV

Qué lúcida es esta señora.

Me gusta oírla. — Puck (@maryjogj) March 8, 2026

Lujazo de categoría el de hoy.

Gran actriz, con una voz y dicción exquisita, con unos valores de matrícula de honor y con 90 años una lucidez 🔝.



Es de Perro Sanxe, vota al PSOE porque la derecha no le representa.👏



"Esta oposición no hace más que insultar"#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/OZP699L28e — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) March 8, 2026

Los planos del inicio

Los planos del inicio



Juro que me han recordado mucho a Amodovar



CINE

.@LoDeEvole

.@jordievole#LoDeLolaHerrera — #Larita (@laritaalvarez) March 8, 2026

¡Qué maravilla escuchar a Lola Herrera! Es un pozo de sabiduría, como José Sacristán. Y además su hablar pausado transmite mucha paz. #LoDeLolaHerrera — Capitán Jack Sparrow Antifascista (@SparrowAntifa) March 8, 2026

Bien por La Sexta este 8M. Évole entrevista a una gran mujer de la cultura española. Mañana es 9M y ya podemos poner una de Torrente. #LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/dmqsCQIBJj — Eloy Carrasco (@Eloy_Carrasco) March 8, 2026

Hay mujeres que no solo hacen historia: la cuentan, la sienten y la inspiran.



Lola Herrera es una de ellas. Talento, dignidad y una vida dedicada a la cultura que nos recuerda de dónde venimos y por qué seguimos luchando.



Gracias por tanto, maestra. 💜#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/v6fu0t89XH — 𝕸𝖆𝖗í𝖆 (@8msiemprejuntas) March 8, 2026

Cerrar el #8M con Lola Herrera

ha sido un regalo.

Una conversación llena de memoria, valentía y verdad. De esas que te hacen parar, escuchar y pensar en todo lo que queda por conquistar.



GRACIAS … y que seguimos caminando sobre los pasos de gigantes💜#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/Ei6v5TRrNH — 𝕸𝖆𝖗í𝖆 (@8msiemprejuntas) March 8, 2026

#LoDeLolaHerrera



El programa deberían verlo los "nostálgicos" que dicen que antes se vivía mejor. — Pepitagrita (@Pepitagrita1) March 8, 2026

Me quedo embobada escuchando a Lola.Qué mujer más sabia,qué manera de contar la vida…



Y hasta Jordi Évole se quedó con la boca abierta cuando habló del padre de Aznar… de esos momentos de televisión en los que solo quieres seguir escuchando.



Una grande💜#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/WEvRU5KIss — 𝕸𝖆𝖗í𝖆 (@8msiemprejuntas) March 8, 2026

El alegato de Lola Herrera en @LoDeEvole a la importancia que tiene que tener toda persona a la educación y formación es básico y esencial para afrontar la vida.

Lola es un referente intergeneracional cultural y emocional. Es escucharle y no dejar de aprender.#LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/H35kdMOuLT — Jesus.G (@gsus_gm_) March 8, 2026

Q SEÑORA, por Dios

Que lúcida, q sensata, q interesante.

Q maravilla escucharla, no te cansas. #LoDeLolaHerrera — yolanda🍉🩺🧳🩰📚🥂 (@yolanda_anr1) March 8, 2026

Que maravilla de mujer y de conversación, es muy reconfortante #LoDeLolaHerrera — ana macias🖕quetejodanmusk🔻🇮🇹🇪🇸🇵🇹 (@Anamaci56027537) March 8, 2026

#LoDeLolaHerrera Qué maravilla escuchar todo lo que cuenta Lola Herrera. — Marisa 🐾 (@Marisanorte) March 8, 2026

Me emociona Lola Herrera confesando que el no haber podido estudiar le ha lastrado la vida. Oigo a mi padre y a mi madre, 5 o 6 años más jóvenes. Qué generación de mujeres (y hombres) tan extraordinaria, que se deslomaron para que sus hijos e hijas estudiáramos#LoDeLolaHerrera — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) March 8, 2026