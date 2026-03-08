Unánime sentencia del público de La Sexta a la entrevista de Jordi Évole con Lola Herrera en 'Lo de Évole'

Este domingo, La Sexta ha ofrecido una nueva doble entrega de 'Lo de Évole' con Lola Herrera como protagonista. La actriz se abre en canal con Jordi Évole en una amplia conversación en un balneario hablando tanto de su carrera profesional como de las partes más personales de su vida.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole conversa con la actriz en un programa doble especial de 'Lo de Évole'. Durante su encuentro en un balneario, ambos comparten paseos, comidas y largas conversaciones que permiten descubrir el lado más íntimo y sincero de una mujer que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa.
Lola Herrera repasa su infancia marcada por la posguerra española, los recuerdos familiares atravesados por la Guerra Civil y una educación interrumpida demasiado pronto que siempre sintió como una herida personal. Y no duda en desmontar a aquellos que defienden que en el franquismo se vivía mejor porque se podía acceder a una vivienda en edades más tempranas. "No se vivía mejor para nada sobre todo porque era una dictadura que arrastraba todo lo que arrastraba y llegó hasta donde llegó", defiende la actriz.
El programa recorre también sus inicios artísticos en los que el padre de José María Aznar fue clave y su consolidación como actriz en una época en la que la popularidad llegaba de golpe a través de una única cadena de televisión. Herrera recuerda a figuras fundamentales con las que trabajó y evoca una generación de intérpretes que vivió el oficio como una auténtica vocación colectiva.
En el terreno más personal, la actriz habla con absoluta franqueza de su matrimonio fallido, de la decisión de separarse antes de que existiera el divorcio y de cómo sacó adelante sola a sus hijos en una sociedad muy distinta a la actual. Una conversación que conecta directamente con uno de los grandes hitos de su carrera: 'Cinco horas con Mario', la obra que marcó su vida artística y emocional durante décadas.
En el segundo episodio, la conversación avanza hacia el contexto social que marcó su vida. Herrera explica cómo era vivir como mujer en la España de los años sesenta y setenta, cuando muchas decisiones dependían legalmente del marido y separarse suponía un auténtico desafío personal y social. La actriz reflexiona sobre los avances logrados por las mujeres y lanza una advertencia clara: los derechos conquistados no son irreversibles.
En ese sentido, Lola Herrera no se reprime al decir que ella siempre ha votado al PSOE. "Yo he votado desde que voto al PSOE siempre porque es en el que más me reconozco. Luego que lo hagan mejor o peor, pero es mi gente, es la gente con la que yo me siento identificada. Yo con la derecha no tengo nada que ver porque lo que ellos defienden a mí no me representa", sentencia.
Gran ovación del público de La Sexta a Lola Herrera
Y como era de esperar, las redes se han llenado de aplausos hacia 'Lo de Évole' por contar con alguien como Lola Herrera. Así son muchos los que se han mostrado embelesados y maravillados con la charla y la maestría de la actriz al hablar y reflexionar sobre todo.
