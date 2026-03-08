Piden frenar la entrevista de Jordi Évole a Lola Herrera a horas de su emisión y la reacción del presentador es de aúpa

Este domingo, La Sexta vuelve a emitir doble entrega de estreno de 'Lo de Évole'. El espacio producido por Producciones del Barrio vuelve a contar con dos programas con la entrevista a la actriz Lola Herrera, con la que el presentador habla largo y tendido de todo y de todos.

Con más de siete décadas sobre los escenarios, Lola Herrera se ha convertido en un referente indiscutible del teatro, el cine y la televisión, siempre fiel a una mirada propia y adelantada a su tiempo. A sus 90 años, mantiene la misma pasión por el escenario con la que empezó y presenta una trayectoria marcada por personajes inolvidables y decisiones personales valientes que rompieron moldes en distintas épocas.

Una figura imprescindible de nuestra cultura y con la que 'Lo de Évole' conmemora este 8-M, día Internacional de la Mujer. Durante su encuentro en un balneario, Lola Herrera y Jordi Évole comparten paseos, comidas y largas conversaciones que permiten descubrir el lado más íntimo y sincero de una mujer que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa.

En el primer episodio, Lola Herrera repasa su infancia marcada por la posguerra española, los recuerdos familiares atravesados por la Guerra Civil y una educación interrumpida demasiado pronto que siempre sintió como una herida personal. El programa recorre también sus inicios artísticos y su consolidación como actriz en una época en la que la popularidad llegaba de golpe a través de una única cadena de televisión. También hablará de su matrimonio fallido y de la decisión de separarse cuando aún no existía el divorcio en España.

En el segundo episodio de 'Lo de Évole', la conversación avanza hacia el contexto social que marcó su vida. Herrera explica cómo era vivir como mujer en la España de los años sesenta y setenta, cuando muchas decisiones dependían legalmente del marido y separarse suponía un auténtico desafío personal y social. La actriz reflexiona sobre los avances logrados por las mujeres y lanza una advertencia clara: los derechos conquistados no son irreversibles.

La réplica de Jordi Évole a quién pide censurar la entrevista de Lola Herrera

Y precisamente, tras ver cómo Lola Herrera pide no dejar atrás los derechos que se consiguieron y da la cara por todas las que lo lograron, un usuario pide a la junta electoral de Castilla y León retrasar la emisión del programa de Lola Herrera al considerar que puede afectar al voto de las elecciones que se celebran el próximo domingo 15 de marzo.

Una petición a la que Jordi Évole no ha dudado en replicar. "Apreciado Güinston, nombre español donde los haya, aún tiene usted toda la tarde para intentarlo. Si no lo consigue, intente aprender algo de Lola Herrera esta noche. Por su perfil, no lo veo fácil. Pero nunca se sabe", le contesta el presentador animándole a que siga intentando que censuren la emisión de su programa y desmontando sus ataques.

La junta electoral de Castilla y León debería retrasar la emisión de este programa. — Güinston Smiz (@Guistonsmiz) March 8, 2026