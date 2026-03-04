A Jordi Évole le recuerdan lo que hizo Fernando Ónega en el franquismo por definirle con estas dos palabras

La inesperada muerte de Fernando Ónega a los 78 años ha dejado consternado al mundo de la comunicación y la esfera política. Este miércoles son múltiples las voces que están pronunciándose sobre lo que supuso la figura del padre de las periodistas Sonsoles y Cristina Ónega para el periodismo.

Tras su fallecimiento, numerosos rostros televisivos han querido recordar a Fernando Ónega rindiéndole un homenaje desde sus programas o redes sociales. Así, el equipo de 'Y ahora Sonsoles' se quedó en shock al informar en directo de la noticia, y la presentadora sustituta de Sonsoles, Pepa Romero, no pudo evitar romper a llorar.

También compañeros de la competencia como Jesús Cintora o Ana Rosa han dado el pésame a Sonsoles Ónega desde TVE o Telecinco. El conductor de 'Malas Lenguas' mandó este martes sus condolencias en directo a quien es "amiga y compañera desde los tiempos que éramos becarios en la Cadena SER" y destacó la relación de las hijas y la familia de Ónega con "la casa" RTVE.

"Un abrazo para sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando. Descanse en paz", ha pronunciado horas después Quintana desde 'El programa de AR', enterrando por un día su hacha de guerra con Sonsoles. Otro de los mensajes de recuerdo al célebre periodista ha sido el de Jordi Évole.

"Fernando Ónega, la elegancia y la socarronería periodística", ha empezado sentenciando el periodista de Atresmedia, empleando estos dos rotundos calificativos para describir su figura. "Nos ayudó a muchos a crecer", ha añadido Évole respecto al legado que deja según él a la profesión periodística. "Un abrazo para todos los que le querían", ha concluido mandando un mensaje de condolencia que incluye a su compañera de cadena.

Fernando Ónega, la elegancia y la socarronería periodística. Nos ayudó a muchos a crecer. Un abrazo para todos los que le querían. — Jordi Évole (@jordievole) March 4, 2026

Sin embargo, entre los comentarios que ha recibido Jordi Évole a esta publicación hay algunas voces críticas que le han recordado una parte oscura de la trayectoria profesional del cronista. Mientras hoy muchos parecen solo evocar a su papel durante la Transición, otros como el escritor Máximo Pradera han denunciado su exaltación del franquismo y sus loas al dictador, y ha apelado a la memoria democrática.

Entre los críticos que han respondido al tuit de Jordi Évole hay quien rememora su etapa más desconocida cuando era "falangista y jefe de prensa de la Guardia de Franco", mostrando pruebas gráficas. O también hay quien ha reprochado al presentador de La Sexta que esté "alabando a un antiguo falangista adulador de Franco".