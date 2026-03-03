Este martes, Sonsoles Ónega desaparecía de su programa en Antena 3 sin ninguna explicación siendo relevada por Pepa Romero. Ha sido sobre las 19:30 horas de la tarde cuando salía a la luz la muerte de su padre, el histórico periodista Fernando Ónega, y principal razón de su ausencia.

Nada más publicarse la información, 'Y ahora Sonsoles' se hacía eco de la triste noticia y Pepa Romero no podía evitar romperse completamente al pensar en su compañera. "Última hora muy triste para este programa, Quílez", advertía la presentadora sustituta conectando con Carlos Quílez.

"Sí, es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar. El periodista Fernando Ónega, padre de nuestra compañera y presentadora Sonsoles Ónega ha fallecido hoy en Madrid a la edad de 78 años", informaba el colaborador mientras se veía a Pepa Romero entre lágrimas.

"Desde aquí, Sonsoles, para Cristina, para Fernando y para toda tu familia, y en nombre de todo el programa, y de corazón nuestro más sentido pésame. Un beso muy fuerte y mucho ánimo", añadía Carlos Quilez entre aplausos de todo el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

Pepa Romero, rota al informar de la muerte de Fernando Ónega en directo

Pepa Romero en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, Pepa Romero reconocía que era muy complicado seguir. Y de hecho, la presentadora se rompía y era incapaz de continuar. "Le mandamos un beso", decía sin poder contener las lágrimas. "Por supuesto, le mandamos un beso enorme a toda la familia. Es una perdida para el mundo del periodismo enorme porque Fernando ha sido un referente para todos desde la época de la Transición hasta hoy. Ha sido el maestro en el que muchos periodistas hemos buscado, seguirlo y escucharlo con esa voz indiscutible y figura clave en la política de la Transición, es historia de este país", exponía Beatriz Cortázar.

"Ha sido un ejemplo para todos. Un orgullo para su hija y una persona que nos ha enseñado a todos los periodistas", añadía Pepa Romero. "Es el periodista en el que todos en un momento nos hemos reflejado, yo tuve la posibilidad de trabajar con él y de aprender", concluía Isabel Rábago.

"El abrazo enorme para Sonsoles porque estamos todos que no nos lo esperábamos", insistía Beatriz Cortázar. "Nos hemos quedado en shock. Sonsoles te mandamos un beso enorme, un beso al cielo para Fernando", concluía la presentadora sustituta.