Entre mensajes de condolencias, recuerdo y homenaje al periodista Fernando Ónega tras su muerte a los 78 años de edad, se han colado voces críticas. Entre ellas, la de Máximo Pradera, que ha realizado un ejercicio de memoria democrática al rememorar una parte oscura de la trayectoria profesional del cronista.

Y todo, a partir de un post del doctor en periodismo Fonsi Loaiza, que ha puesto sobre la mesa algo que muchos ignoran hoy en sus obituarios: "Fernando Ónega había sido subdirector del diario falangista Arriba y jefe de prensa de la Guardia de Franco. Justificó sus últimos fusilamientos y el día de la muerte del dictador le dedicó un panegírico".

Palabras que Máximo Pradera ha suscrito en un hilo en su cuenta oficial de la red social X, en el que ha denunciado también una etapa de Ónega que muchos ocultan en un día en el que solo parece recordársele por su papel durante la Transición.

"En septiembre de 1975, mientras Rosa León cantaba Al Alba, Fernando Ónega, desde su sección 'El Péndulo' en el diario falangista Arriba (del que era subdirector), afirmaba que 'el Consejo de Guerra es la forma judicial de entrar en el terreno de la subversión', presentando así el procedimiento militar que condenó a muerte a los cinco antifranquistas como un instrumento legítimo frente a la 'subversión'", ha expuesto el comunicador, dejando patente -para quienes lo olviden- su exaltación del franquismo y sus loas al dictador.

"Esa formulación asumía que el fusilamiento de Baena, Sánchez-Bravo, García Sanz, Txiki y Otaegui fue una respuesta jurídica normal y necesaria frente al terrorismo, evitando cualquier crítica al carácter sumarísimo, sin garantías y retroactivo de esos procesos", ha añadido.

"Además, en noviembre de 1975, en el mismo diario Arriba, Fernando escribió una crónica exaltando la figura de Franco, describiendo el Madrid del funeral como «el Madrid que había hecho Franco», ensalzando su “obra de gobierno”, el “agradecimiento” popular y presentando su legado como fundacional de una sociedad madura que nacía a la democracia", ha continuado explicado Máximo Pradera sobre quién fue realmente Fernando Ónega en ese periodo concreto de su carrera.

"Ahora sí, descanse en paz, porque la auténtica paz solo puede venir de la verdad y de la memoria democrática", ha culminado el escritor, apelando así a la memoria democrática.

