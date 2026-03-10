Le recuerdan a Antonio Naranjo cuando se inventó una agresión de Máximo Pradera tras lo hecho a Sarah Santaolalla

Este martes se ha vivido un momento completamente bochornoso en 'En boca de todos' con Antonio Naranjo revictimizando a Sarah Santaolalla y cuestionando que su denuncia a Vito Quiles por agresión es falsa. Un enfrentamiento con la connivencia de Nacho Abad que ha terminado con la tertuliana abandonando el plató y anunciando su marcha definitiva del programa. Y tras lo sucedido, Rubén Sánchez, secretario general de Facua ha recordado cómo Naranjo fue condenado en su día por inventarse una agresión de Máximo Pradera.

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto. No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", soltaba Antonio Naranjo dejando a su compañera fuera de juego sin saber a que se estaba refiriendo.

"Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto eh. Es una situación privada y no vengo a esto. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia", se justificaba Sarah Santaolalla mientras Nacho Abad decía que no iba a censurar a Antonio Naranjo. "¿O sea que cuando hablamos de los problemas de otros sí censuramos?", replicaba la analista política dejando entrever que cuando se atacaba a Naranjo si que se censura. "Nacho, esto es un poco sucio. Yo no he hablado de las deudas o de los problemas judiciales de nadie. Aquí has parado en esta mesa muchas cosas y lo que estás haciendo ahora es complicidad frente a una campaña de acoso y derribo", insistía Santaolalla.

Y al ver que Antonio Naranjo seguía cuestionándola, Sarah Santaolalla estallaba. "No seas sucio porque yo jamás he tocado tus problemas con la justicia", le espetaba antes de abandonar el programa muy enfadada al ver la encerrona en la que le habían metido.

¿Pero de qué problemas con la justicia hablaba Sarah Santaolalla al dirigirse a Antonio Naranjo? Pues bien, Rubén Sánchez, secretario general de Facua no ha dudado en apoyar a la tertuliana de 'En boca de todos' destapando la doble moral de Antonio Naranjo dejando entrever que su compañera había hecho una denuncia falsa cuando él fue condenado precisamente por inventarse una agresión del periodista Máximo Pradera.

"Naranjo tiene una condena ratificada en 2022 por el Tribunal Constitucional por inventarse una agresión física y verbal de Máximo Pradera", exponía Rubén Sánchez en su cuenta de "X" enlazando a la noticia que recogía dicha condena.

Posteriormente, ha sido el propio Máximo Pradera el que le ha agradecido al secretario general de Facua su recuerdo. "Una condena que sentó jurisprudencia. Antes fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid y cuando el insensato recurrió en casación, el Tribunal Supremo lo volvió a condenar y le endilgó las costas, por recurso temerario", recuerda el periodista y escritor.

Gracias por recordarlo, @RubenSanchezTW

Una condena que sentó jurisprudencia.



Antes fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid y cuando el insensato recurrió en casación, el Tribunal Supremo lo volvió a condenar y le endilgó las costas, por recurso temerario

Tras ello, Máximo Pradera ha advertido a Antonio Naranjo de que tiene una nueva demanda tras ver que el periodista niega dicha condena. "Tienes una nueva demanda, @AntonioRNaranjo La Audiencia Provincial dictaminó la falsedad de lo que decía la sentencia de instancia y TE OBLIGÓ a cesar en tu conducta difamatoria", asevera el escritor.