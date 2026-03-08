Lola Herrera revela a Jordi Évole el partido al que ha votado siempre y su desconocido vínculo con los Aznar

Lola Herrera ha sido la invitada de 'Lo de Évole' este domingo. Y una vez más, Jordi Évole ha optado por estirar la entrevista y ofrecerlo en dos actos, o lo que es lo mismo en dos entregas. Una entrevista que ha dado para mucho tanto en lo personal como en lo profesional.

Además la fecha escogida para ofrecer el programa no ha sido baladí pues Lola Herrera es todo un referente del feminismo y de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, tal y como recuerda en su conversación con Jordi Évole, ella formó parte de uno de los piquetes de la huelga de actores del año 1975 junto a Tina Sainz, Ana Belén o Concha Velasco, entre otras.

Si hay algo que nunca ha escondido Lola Herrera es su ideología política. Y en esta conversación con Jordi Évole tampoco. "¿Tu eres de perro? ¿De Perro Sánchez?", le pregunta el presentador en clara alusión a Pedro Sánchez. "Yo sí", responde la actriz sin pensárselo.

"Yo desde que voto he votado al PSOE siempre, porque es en el que más me reconozco", asegura. "Luego que lo hagan mejor o peor, pero es mi gente, es la gente con la que yo me siento identificada. Yo con la derecha no tengo nada que ver porque lo que ellos defienden a mí no me representa", sentencia al respecto.

Es fan del “Perro Sanxe”, pero no tanto. #LoDeLolaHerrera pic.twitter.com/rR0y1rWh65 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 8, 2026

Asimismo, al hablar de la jubilación y las pensiones, Lola Herrera no duda en decir que no entiende que pueda haber un topo por abajo porque hay gente que no puede vivir con la pensión que recibe. Y en ese sentido, no duda en defender lo que ha hecho María Jesús Montero como ministra de Hacienda. "Esa mujer es muy movida, están haciendo cosas, está haciendo lo que puede porque no hay un respaldo por parte de la oposición", señala.

Y en ese sentido, la actriz no duda en cuestionar el papel del PP y de Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición. "No digo que la oposición respalde para que el Gobierno se quede toda la vida, pero vamos hay cosas que son de todos, que no son de izquierdas ni de derechas. Un Gobierno y una oposición tiene que mirar por el bienestar del pueblo, que por eso les votamos, no están de adorno ni para insultar a los demás, están para que hagan algo y la oposición esta no está haciendo nada más que insultar. No sé en qué va acabar todo esto", recalca.

El desconocido vínculo de Lola Herrera con el padre de Aznar

Sin embargo, durante su conversación con Jordi Évole, Lola Herrera revela algo que posiblemente muchos desconocen y que ha sorprendido al propio presentador. Y es que al hablar de sus inicios en la profesión, la vallisoletana recuerda cómo le debe mucho al padre de José María Aznar porque fue uno de los que apostó por ella para que interpretara una obra de teatro en Radio Madrid de la Cadena SER.

"El padre de Aznar estaba en Radio Madrid y la adaptación de esa obra de teatro la había hecho el padre de Aznar tanto para la radio como para el teatro y entonces él dijo que le parecía que yo tenía que participar. Entre los cabecillas, entre los que estaba él, decidieron que yo formara parte de esa obra", le relata Lola a Évole.

"¿Esto lo sabe Aznar? Porque él iba poco a la SER", se preguntaba Jordi Évole. "Bueno iba poco a la SER y al teatro. No sé si lo sabe. Yo nunca he hablado con Aznar ni espero que hable", contestaba la actriz dejando claro que no quiere saber nada del que fuera presidente del Gobierno a pesar de que si le debía parte de su carrera a su padre.