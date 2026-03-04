Sonsoles Ónega irrumpe así en directo en su programa de Antena 3 con este gesto tras la muerte de Fernando Ónega

La inesperada muerte de Fernando Ónega a los 78 años de edad pillaba este martes a 'Y ahora Sonsoles' en directo con una Pepa Romero completamente rota e incapaz de seguir al frente del programa. Un día después, el espacio de Sonsoles Ónega ha querido rendir un homenaje a la figura del periodista y del padre de su compañera.

Para ello, 'Y ahora Sonsoles' reunía en el plató a Vicente Vallés y Olga Viza, grandes amigos y compañeros de Fernando Ónega así como de la propia Sonsoles y conectaba también con Carlos García López desde la capilla ardiente para hablar con algunos de los rostros famosos que se habían acercado para dar el último adiós al periodista conectando con María Rey o Helena Resano en directo.

Eran las 18:30 horas, cuando Sonsoles Ónega interrumpía su propio programa en directo al acercarse a hablar con la prensa en compañía de su hermana Cristina, la directora del Canal 24 horas de RTVE, y su hermano Fernando Ónega Jr. para agradecer el respeto y el apoyo que estaban recibiendo por parte de todos los compañeros.

"Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido de todas las personas, de todos los compañeros, y también agradeceros a vosotros que lleváis aquí todo el día y también agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado y cómo nos han cuidado y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en estos momentos", empezaba señalando Cristina Ónega.

Sonsoles Ónega y sus hermanos agradecen el apoyo de la prensa tras la muerte de su padre

Después era Sonsoles Ónega la que tomaba la palabra para seguir con los agradecimientos. "La verdad es que estamos emocionadas, emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros y ha sido muy emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con los que trabajó", reconocía la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.

"Ojalá podamos seguir y continuar su legado", añadía Sonsoles Ónega antes de recibir un mensaje de apoyo y cariño de Carlos García López de parte de todo el equipo de su programa en Antena 3. "Muchas gracias, muchísimas gracias y gracias por estar aquí prácticamente todo el día y por las muestras de cariño que hemos recibido", respondía Cristina Ónega.

"Nosotros siempre estamos con vosotros", decía Sonsoles Ónega haciendo un gesto cómplice con los reporteros. "Y nosotros con vosotros", les respondían todos los periodistas que estaban a las puertas de la capilla ardiente de Fernando Ónega en la Casa de Galicia en Madrid.