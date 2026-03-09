Sonsoles Ónega vuelve a Antena 3, le dicen esto desde el público sobre Fernando Ónega y se rompe

Sonsoles Ónega ha regresado este lunes 9 de marzo al plató del programa 'Y ahora Sonsoles' después de que el pasado martes falleciera de forma inesperada su padre, el célebre periodista Fernando Ónega.

Durante su ausencia en el espacio de Antena 3, Pepa Romero se encargó de conducir 'Y ahora Sonsoles' desde el martes hasta el viernes siendo además la encargada de anunciar la trágica noticia de la muerte del padre de su compañera sin poder contener las lágrimas.

De esta manera, Sonsoles Ónega ha reaparecido en su programa después de que la última vez que la viéramos fuera el miércoles en la capilla ardiente de Fernando Ónega instalada en la Casa de Galicia de Madrid cuando salió a atender a la prensa junto a sus hermanos Cristina y Fernando.

"Estamos emocionadas, emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros y ha sido muy emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con los que trabajó", reconoció en aquel momento la presentadora y escritora.

Sonsoles Ónega se rompe cuando le mencionan a su padre en su regreso a 'Y ahora Sonsoles'

Este lunes, en su regreso a 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles Ónega no ha querido hacer ninguna mención a la muerte de su padre ni tampoco ninguno de sus compañeros ha hecho alusión a la triste noticia. Tan solo, Roberto Brasero le reconocía al despedirse de ella que le hacía mucha ilusión verla.

Mucho respeto y admiración para Sonsoles Ónega, que hoy regresa a #YAS9MAR tras el fallecimiento de su padre, Fernando Ónega. La televisión y el periodismo también son familia, y hoy todos la acompañamos en este momento tan difícil. Mucha fuerza. pic.twitter.com/t9yyrOzHhH — TVMASPI (@sebas_maspons) March 9, 2026

"Nos encanta recibirte en este plató", le decía Sonsoles al meteorólogo después de dar el pronóstico para este martes tras la nueva dana que afecta a España. "Y a mi también verte", le respondía Brasero con un gesto cómplice en el que ambos se cogían de la mano. Y es que tanto Sonsoles Ónega como Roberto Brasero han perdido a sus padres recientemente. Hace unas semanas, era el presentador de 'El Tiempo' de Antena 3 el que perdía a su madre Felicidad.

No obstante, minutos después, era Carmen Herrera, una invitada la que le daba el pésame a la presentadora. La mujer de 92 años visitaba el programa para hablar de cómo su vida cambió al casarse tras el testimonio de Lola Herrera en 'Lo de Évole'.

"Siento muchísimo lo de tu papá", le decía la mujer. "Muchísimas gracias", le respondía la presentadora. "Lo siento mucho, mucho, que eso duele mucho. ¿Verdad hija?", le preguntaba Carmen. "No me lo diga que sino lloro", le pedía Sonsoles Ónega sin poder contener la emoción.

"A todas nos ha tocado cariño. La madre y el padre. Yo me he quedado de siete, la más pequeña, todos se me han ido y hay que luchar en la vida lo que podamos mientras estamos en ella. Tú llévalo lo mejor que puedas que padre no hay más que uno y madre nada más, aunque quieras mucho a los hermanos", terminaba diciéndole Carmen mientras Sonsoles Ónega no podía ocultar las lágrimas.