Sonsoles Ónega tiene que explicar claro el sueldo que cobra como presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en medio de los rumores

Sonsoles Ónega acaba de vivir uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su padre y maestro, Fernando Ónega. Sin embargo, antes de atravesar ese duro golpe, la presentadora de Atresmedia se sentó frente a las cartas del tarot de 'Zodiac', el pódcast de Vanitatis, presentado por Nacho Gay, con el que charló sobre diversos temas.

La escritora, que está a punto de lanzar su nueva novela, 'Llevará tu nombre', habló sin tapujos sobre el Premio Planeta que ganó por su anterior libro, 'Las hijas de la criada', y también sobre su sueldo en televisión. Se ha llegado a publicar en Internet que su sueldo rondaría entre los 3 y 4 millones de euros por temporada, o 18.000 euros por programa de 'Y ahora Sonsoles', el espacio vespertino que presenta en Antena 3.

Ante estos rumores, Sonsoles Ónega es contundente: "Es mentira". "No es que te lo niegue, es que es mentira", dejaba claro la periodista. Esto daba pie a una reflexión entre presentador e invitada sobre los antiguos sueldos en televisión. "Yo me sigo considerando redactora", confesaba ella, y es que, tal y como recordó: "Yo fui 18 años redactora y con mucho gusto, y es verdad que se pagaba mejor que al que estaba en una agencia… Ahora, pues bueno, estamos en un momento de redefinición en general de lo audiovisual, también con una crisis publicitaria importante y a lo mejor por eso no se paga igual de bien".

Sonsoles Ónega recuerda su salida de Telecinco: "Fue traumática"

La presentadora también recordó cómo fue su polémica salida de Telecinco para dar el salto a Antena 3. "Fue traumática", reconoce, "porque era mi casa, ya que yo había estado ahí mucho tiempo y había sido inmensamente feliz. Mis mejores años, sin ninguna duda, fueron ahí. Conservo amigos y amigas de esa etapa en Telecinco y fue triste".

"La verdad es que fue muy triste tenerme que ir cuando hubiera sido muy fácil haberme quedado, ¿no? Pero bueno, la oferta de Atresmedia fue muy bonita, sobre todo porque no era a corto plazo, sino a largo", explica Sonsoles Ónega. Además, recuerda que "me acababa de separar y necesitaba una seguridad. Y Atresmedia me la dio, con lo cual no hubo ninguna duda respecto a eso".

En el podcast, la periodista también reflexionó sobre cómo el conocimiento y los recursos materiales han sido históricamente las primeras herramientas de autonomía para las mujeres: "La palabra 'empoderamiento' no me gusta. No la odio, pero está muy manoseada. Sí creo que la cultura y las letras fueron, en su momento, la primera forma de liderazgo femenino. Y eso es lo que trato de reflejar en la novela". Para Sonsoles Ónega, no hay "peor arma contra una mujer que la pobreza y la incultura".

Respecto al feminismo contemporáneo, la presentadora opina lo siguiente: "Está bien que tengamos derechos y libertades, pero algunas palabras y postulados se han llevado al extremo y ha provocado división. No todas nos sentimos representadas por conceptos como 'empoderamiento'". "Seguimos teniendo obstáculos, nos cuesta más que a los hombres hacer lo mismo. Pero la clave está en trasmitir conocimiento y oportunidades, que es lo que hace realmente libres a las mujeres", sentenció Sonsoles Ónega.