Nacho Duato deja de piedra en 'Late Xou' al hablar del origen de su animadversión con Isabel Díaz Ayuso

Este martes, 11 de noviembre, TVE ha emitido una nueva entrega de 'Late Xou'. Esta semana, Marc Giró ha recibido en el plató a Nacho Duato, Carlos Areces y Javier Cámara. Pero ha sido el bailarín el que más ha dado que hablar con su opinión sobre dos de los políticos más polémicos del Partido Popular: Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón.

Su animadversión hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid es de sobra conocida. Y es que pocos son los días en los que Nacho Duato no sube un post de Instagram cargando contra Ayuso. Ahora, en un ambiente distendido como el que ofrece Marc Giró a sus invitados, el bailarín ha explicado de donde viene esa 'tirria' hacia la presidenta madrileña.

"Aquí todo empezó porque yo puse un Instagram y dije que la ultraderecha a mí me recordaban a esos animales que están entre la basura, lombrices, cucarachas… y por las mañanas se levantan, salen de las cloacas y huelen a ver donde hay un poco de mierda. Y después de comérselas, se la comen tanto que no sabes si se la comen o la vomitan y van en busca de un sitio, de una tertulia, o de un micrófono o de un artículo para vomitar todo lo que han comido", empezó poniendo en contexto.

"En ese momento yo tenía que bailar en el Teatro del Canal. Entonces su consejero de Cultura me llamó y me dijo: 'Si no te retractas públicamente de lo que has dicho, te cancelamos'. Y dije '¿qué?'. ¿Estamos aquí censurando en estos momentos en España a un bailarín?", denuncia Nacho Duato, lamentando que la Comunidad de Madrid cancelara su show por motivos políticos.

Además, deja claro que "en mi espectáculo no hablo mal de ella, ni es nada político, es la danza, la belleza y la búsqueda de la verdad. Pues me lo cancelaron. Entonces me puse más nervioso. Cada semana le dedico un Instagram", sentenció entre risas, haciendo alusión a sus famosos post contra Ayuso.

Nacho Duato sobre Carlos Mazón: "Habría que internarlo en un manicomio"

Por otro lado, Marc Giró también quiso preguntarle, como valenciano que es "cómo está viviendo los últimos acontecimientos en Valencia". Una vez más, el bailarín volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de dirigirse a Carlos Mazón. "Como lo vive todo el mundo, con asombro", empezó reconociendo.

Acto seguido, Nacho Duato se encendió contra el ya expresidente de la Comunidad Valenciana: "¿Cómo este señor tiene la cara dura de seguir en ese puesto? Ha dimitido de qué forma… Yo creo que está mal de la cabeza. Habría que internarlo en un manicomio". Un comentario que provocó las risas y los aplausos del público presente. Sin embargo, él insistió en sus palabras: "Lo digo en serio, porque una persona con tan poca empatía, con esa cara dura… A mí me descubren en tanta mentira, que yo me meto debajo de la mesa y no salgo en mi vida, o me voy del país".

"Uno tiene que ser responsables de sus actos", comentó el presentador de 'Late Xou'. "¿Pero sabes lo que va a pasar?", le preguntó Nacho Duato, antes de añadir: "Cuando se te muere una persona, la llevas dentro, pero la llevas con cariño. Pero cuando se te mueren doscientas y pico, no todas por su culpa, pero la mayoría por su culpa, las llevas dentro pero se te revuelven. Eso no se le va a olvidar en la vida. Le van a acompañar durante toda su vida", sentenció, con dureza.