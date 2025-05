Nacho Duato se enfrenta a Nacho Abad en Mediaset y acaba plantándose de su entrevista: "No quiero esto"

Nacha Duato ha sido llamado a participar en 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Cuatro, tras sus sonadas críticas a Melody. Unas críticas que ha reafirmado durante su conexión en directo en Mediaset: "Me cae muy bien Melody, pero hay que crecer no solo poniéndose tacones, dejándose el pelo largo y maquillándose, sino intelectualmente".

Y es que lo que más ha molestado al coreógrafo es que la artista sevillana haya rehusado posicionarse sobre el asunto de Israel y su genocidio en Gaza. Para él, se ha tratado de una falta supina de la valentía que invoca en la canción de 'Esa Diva'. "Ha demostrado que no es valiente ni poderosa", ha sentenciado sin pelos en la lengua.

Entretanto, al ser preguntado por cómo vio la actuación de Melody en Eurovisión 2025, Nacho Duato ha sido especialmente tajante: "Lo encuentro anticuado. Es muy guapa, pero ya hemos visto a Beyoncé haciendo eso. Era totalmente Beyoncé".

Y como no ha parado de apelar que hay que posicionarse siempre, al contrario de lo que ha hecho la cantante, Nacho Abad le ha pedido mojarse en una serie de cuestiones que le iba a plantear: "Perdóname por el lenguaje, pero vamos a echarle huevos y te voy a pedir que me aguantes".

Sin embargo, Nacho Duato le ha echado el freno con un toque de atención en directo: "Te voy a decir una cosa y te voy a dar un tirón de orejas a ti y al programa. Yo voy ahora a bailar del día 12 al 15 de junio en el Teatro Albéniz. ¿Me ha llamado alguien para saber cuál es mi trabajo, en el que llevo 40 años ya como coreógrafo? No. Y en cambio, me llamáis cuando digo esto de Melody, que no es que me haya metido con ella, simplemente he opinado".

"Yo te llamo cuando quieras y nos tomamos un café cuando quieras", ha acertado a replicar Nacho Abad ante ese impetuoso corte. "No tomo café", le ha respondido Duato. "Pues te vienes un día aquí de colaborador a la mesa para opinar de política", le ha invitado formalmente el presentador de 'En boca de todos'.

"No, no, no", ha declinado con firmeza el bailarín. "Oye, sí, hay que ser valiente", le ha conminado Abad con sorna por sus palabras previas sobre Melody. "No quiero esto, no quiero esto", ha insistido él. "Bueno, aguántame unos minutos que te voy a preguntar si lo de Israel es un genocidio o no, te voy a preguntar por política... y posiciónate", le ha solicitado.

"No, no, no, ya más no eh, de verdad que no. Tengo ensayo y me tengo que ir", se ha negado en rotundo Nacho Duato. "¿No me aguantas tres minutos de Nacho a Nacho?", ha insistido el comunicador. Finalmente, ha esperado, pero la pregunta que le ha planteado ha terminado cortando abruptamente la entrevista.

"¿Qué piensas de lo que está pasando con los fontaneros del PSOE?", le ha cuestionado Abad. "No, no voy a hablar, de verdad que no voy a hablar más. Me has llamado para hablar de Melody y sabes que soy muy reservado", ha sentenciado, poniéndose fin a la conexión.