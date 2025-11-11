'Late Xou con Marc Giró' anuncia a los tres invitados para hoy, martes 11 de noviembre en La 1 de TVE

TVE sigue apostando por 'Late Xou con Marc Giró' para la noche de los martes justo después de 'La Revuelta' después de que la semana pasada el programa subiera en audiencias y se quedara al borde del liderazgo frente al regreso de 'La que se avecina' a Telecinco con un 11,8% frente al 12,1% de la comedia vecinal.

Esta semana, Marc Giró recibirá a dos invitados de altura y volverá a contar con un invitado que ya visitó el programa hace unas semanas para hacer un nuevo intento de promoción de su próxima película.

Para arrancar el programa de este martes, Marc Giró se sentará en 'Late Xou' con Javier Cámara. El actor está de promoción con el reciente estreno de 'Yakarta', la nueva serie de Movistar Plus+ que coprotagoniza con Carla Quílez y que es del creador de 'Celeste'.

En la ficción, Javier Cámara interpreta a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton frustrado que sobrevive dando clases de educación física. Una historia sobre el fracaso, los traumas y la redención. Además, el actor contará algunas anécdotas del rodaje, su talento para la danza contemporánea y el estrecho vínculo que tiene con el Vaticano.

El segundo invitado de la noche es el bailarín y coreógrafo Nacho Duato, ahora también director artístico del ballet del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo. Durante la entrevista, Marc Giró descubrirá increíbles anécdotas de Nacho con la realeza europea, el curioso desayuno que toma cada mañana o su afición por el cante.

Y para finalizar, Carlos Areces regresa al programa con su nueva película 'Linaje de cobardes' para intentar presentarla por segunda vez. Pero en esta ocasión no viene solo, sino que le acompañan algunos "miembros" de su familia.