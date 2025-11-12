Marc Giró le dice abiertamente a la cara a Javier Cámara lo que realmente piensa de su nueva serie 'Yakarta'

Este martes, 11 de noviembre, TVE ha emitido una nueva entrega de 'Late Xou'. En esta ocasión, Marc Giró recibió a los actores Javier Cámara y Carlos Areces, y al bailarín Nacho Duato. El primero acudió para presentar su recién estrenada serie en Movistar Plus+, 'Yakarta'.

Sin querer entrar en muchos detalles, el actor dio algunas pinceladas de la sinopsis: "Él es profesor de bádminton, con muchos problemas y un poco fracasado y derrotado". En ese instante, Marc Giró interrumpió su invitado para matizar esas palabras: "Sí, más que fracasado, yo diría derrotado. Perdona por hacerte 'Yakartaplainning'", bromeó el comunicador catalán.

Tras esta matización, Javier Cámara continuó con su explicación: "El personaje ha sido ojeador y quiere demostrar que va a ser el próximo que descubra a la próxima campeona". Sin embargo, Marc Giró volvió a interrumpirle para decir lo que verdaderamente pensó de la serie al verla: "¿Puedo decirte una cosa? Me ha parecido una serie tan buena, tan emocionante, tan imprescindible… que he oído en entrevistas que decís que va sobre el fracaso, pero a mí me parece que va sobre la verdad, el compromiso, la amistad, la redención".

Marc Giró, fascinado con la nueva serie de Javier Cámara

Unas palabras con las que estuvo de acuerdo el intérprete, quien agradecía al presentador su sincera opinión: "Sí, sobre la redención, siempre hay una oportunidad para redimirte. ¡Qué bonito lo que has dicho, qué bien!". Pero lejos de quedarse ahí, Marc Giró animó a la audiencia a verla: "Es que me ha llegado completamente. Véanla, son 6 capítulos de media hora y estás estupendo".

Según el presentador, "lo que es fascinante en esta serie, que es otro de los puntales, es Carla Quilez, tu compañera". Algo con lo que Javier Cámara también estuvo de acuerdo: "Es una genia, yo le he dicho que se ha comido dos viejas, no mira como alguien normal. Parece que ha vivido más vidas". Antes de dar por concluida la entrevista, el catalán volvió a insistir: "Ustedes háganme caso, por una vez. Vean 'Yakarta', increíble".