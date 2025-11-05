Candela Peña y Marc Giró se postulan para dar las Campanadas en TVE en relevo de Broncano y Lalachus

Candela Peña ha regresado esta semana a 'Late Xou', el programa presentado por Marc Giró en TVE. Lo ha hecho en calidad de colaboradora, pero también como entrevistada por el reciente Premio Ondas al reparto de la serie de HBO Max 'Furia', en la que participa.

La actriz quiso dejar claro que había sido un reconocimiento conjunto a todo el reparto femenino, y no solo a las que aparecían en el cartel de la ficción. Es decir, Nathalie Poza, Carmen Machi, Pilar Castro, Cecilia Roth y ella, sino también a "Ana Torrent, Claudia Salas, Natalie Pinot y todas las mujeres que salen porque Félix (Sabroso) escribe…", comentó, alabando el trabajo de su director.

Debido a la gran acogida que había tenido la serie, Marc Giró quiso saber si habría segunda temporada. Aunque en un primer momento titubeó, finalmente Candela Peña acabó confirmando la noticia: "Creo que sí, bueno no, sé que sí". Además, también se mostró muy contenta por su primer trabajo como presentadora, ya que conducirá en La2 Cat el programa 'Una tarda amb…'.

#LateXou



Ya estáis tardando en ver "Una tarda amb" el nuevo programa dirigido y presentado por Candela Peña que se puede ver hasta en "Nueva Cerrada"



Aquí os dejamos el enlace: https://t.co/VaKDAXdC2j pic.twitter.com/rgT5U3UkrV — La 1 (@La1_tve) November 4, 2025

Candela Peña y Marc Giró se postulan como presentadores de las Campanadas de TVE

Antes de poner fin a la entrevista, Candela Peña le contó a Marc Giró lo que le había sucedido un día antes: "Ayer fui a comer y un rubio me dijo que la Marc Giró y yo deberíamos dar las Campanadas. Porque Marc luciría muchísimo con smoking, y yo me atrevería empijamada". Tras lo cual le preguntó directamente al presentador: "¿Tú tienes algo que hacer en Fin de año?". A lo que él contestó: "No sé, pero lo que tenga que hacer lo puedo parar".

Acto seguido, ambos se pusieron en el centro del plató para simular cómo darían las Campanadas en el que caso de que TVE contara con ellos para hacerlo. "Yo no me comería las uvas porque lo veo de mal gusto", reconoció Candela Peña. Algo que al catalán le pareció una buena decisión. ¿Les veremos el próximo 31 de diciembre en la madrileña Puerta del Sol conduciendo la retransmisión de las Campanadas en la cadena pública? La última decisión, en todo caso, la tiene RTVE.

Sandra Barneda y Xuso Jones conducirán las Campanadas de Mediaset

Precisamente Telecinco acaba de anunciar quiénes serán sus presentadores para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026. Los elegidos han sido Sandra Barneda y Xuso Jones. Para él será su debut al frente de un evento tan importante, mientras que ella no es nueva en estos menesteres, ya que ya las condujo durante el año de la pandemia. Hace unos días, durante una entrevista con Informalia, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' recoció que "Las Campanadas son como un premio que te da la cadena".

Ante la posibilidad de presentarlas con Montoya y Anita, dos de los grandes protagonistas de Mediaset en el 2025, Sandra bromeó: "Con Montoya y con Anita no creo, pero si lo lograran, sería la pera. Yo sobraría. Sería histórico, no sé si se tirarían las uvas o acabarían besándose", comentó entre risas.

Atresmedia, por su parte, repetirá la fórmula de años anteriores y serán Cristina Pedroche y Alberto Chicote quienes se pongan al frente de las Campanadas 2025-2026. Aunque este año lo harán, por primera vez, de manera simultánea en Antena 3 y La Sexta. Por el momento, TVE guarda silencio, si bien hace unos días puso en marcha una encuesta donde los espectadores pueden dejar sus propuestas sobre qué conocidos rostros desean ver en la Puerta del Sol.