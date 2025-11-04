Candela Peña pone en el disparadero a Toñi Moreno en 'La Revuelta' por lo visto en Canal Sur: "No estoy a favor"

Candela Peña ha regresado este martes a 'La Revuelta' para protagonizar otra de sus caóticas secciones marcadas por sus experiencias de la semana y alguna que otra confesión. En este caso, a medida que la actriz explicaba su experiencia en el concierto de Lady Gaga en Barcelona del pasado miércoles, ha terminado lanzando un recado a su buena amiga Toñi Moreno por algo que presenció en su programa de Canal Sur.

"Toñi Moreno es mi capricho, siempre lo digo porque como mi padre era de Sevilla, cuando hago promoción de cosas le digo a la gente de ir a su programa", ha comenzado explicando la intérprete durante la recta final de su sección en 'La Revuelta', mientras se preparaba con emoción para recibir a María del Monte en el escenario del programa.

Así, Candela Peña ha recordado una de sus visitas a 'Hoy en día', el magacín que Toñi Moreno conduce en Canal Sur, cuando fue a promocionar 'El caso Asunta'. "De repente fui a su programa y una muchacha, Mariví, estaba haciendo una pérdida de peso", ha explicado la colaboradora despertando la confusión entre David Broncano y sus compañeros de programa.

Habría que revisar el VAR para que le quiten esa tarjeta a Candela, porque tenía razón 🙄 #LaRevuelta pic.twitter.com/PLK9AvSFRH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2025

"Porque el de Toñi Moreno es uno de estos matinales que te da lo mismo que vaya un político que haya una señora que quiere hacer una pérdida de peso", ha aclarado Peña entre risas del público antes de poner en contexto al humorista sobre lo que hizo que saltaran todas sus alarmas durante la visita. "Entonces imagínate a la de Netflix y a mí esperando a que nos diesen paso y vemos a Mariví con una fatiga, delante de todo el mundo subiéndose en la báscula, era el primer día", ha rememorado.

Con gesto serio, y recalcando su amistad con Moreno, la actriz se ha visto en la obligación de hacer una tajante aclaración. "Esos programas yo no los capto para nada. Toñi es mi capricho pero no digo que esté a favor de todo lo de Toñi", ha sentenciado Candela Peña, lanzando un dardo a la presentadora de Canal Sur por el tipo de contenido que se permite en su magacín.

"Eso no se puede hacer, subirla ahí como a la váscula de camiones", ha subrayado David Broncano, uniéndose a la queja de su colaboradora mientras esta insistía en lo polémico de la escena. "A parte mucho peor, porque es Mariví súbete y se ve un plano que tú dices... que mala fatiga. Entonces ella tenía que hacer una reducción de ingesta importante, entonces luego le escribí por Instagram", ha explicado.