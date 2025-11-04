¿Quién es el invitado confirmado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 4 de noviembre?

Tras arrancar la semana con la visita de Guillermo Gracia Núñez, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez al 27 veces campeón del mundo en natación adaptada para repasar su prolífica carrera llena de récords con tan solo 21 años y además, despidió la noche de la mano del grupo Sanguijuelas del Guadiana con una actuación en directo.

La doble visita del nadador y el grupo musical se tradujo en un 11.8% de share y 1.451.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 14.1% de share y 1.723.000 espectadores gracias a la visita de Javier Cámara. Por su parte, 'La isla de las tentaciones 9' consiguió un 10.9% de cuota de pantalla y 1.333.000 en su noche de estreno dentro de su franja express en la que competía con ambos espacios.

María del Monte, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 4 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a William Levy, que esta vez regresará al espacio de Antena 3 acompañado de Paula Echevarría para presentar 'Camino a Arcadia' la nueva serie que protagonizan en SkyShowtime y que llegará a la plataforma el próximo 10 de noviembre. Por su parte, David Broncano recibirá a una invitada algo inesperada.

"Mañana viene, por sorpresa, María del Monte. No lo he visto venir", anunció el presentador este lunes al desvelar la lista de invitados completa de esta nueva semana. Así, el humorista recibirá por primera vez este lunes a la querida intérprete andaluza, que no visitó nunca a Broncano durante su etapa en Movistar Plus+ ni durante su primera temporada en Televisión Española.

La cantante, que se ha convertido durante los últimos años en un rostro habitual de Atresmedia tras su fichaje como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', aterrizará así esta semana en la competencia directa de Pablo Motos para compartir una noche cargada de humor y risas con David Broncano, que no pudo evitar su sorpresa al conocer que la andaluza acudiría por fin a 'La Revuelta'.