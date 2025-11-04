'La Revuelta' anuncia los invitados de toda esta semana en TVE para enfrentar a 'La Isla de las Tentaciones 9'

Como empieza a ser habitual en 'La Revuelta' al contrario que en su primera temporada en TVE, David Broncano ha adelantado este lunes el resto de famosos invitados que pasarán por el sofá del programa durante esta semana.

Al igual que la semana pasada anunció la visita de Najwa Nimri, Manolo García y Paz Padilla, el humorista ha puesto nombre a los potentes invitados con los que arrancará noviembre, tratando de frenar así una posible fuga de espectadores a la nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' de lunes a miércoles.

El presentador de 'La Revuelta' se ha dirigido a su equipo de producción desde el escenario para abrir el sobre que reciben "por orden de Pedro Sánchez" para adelantar el plantel de invitados de la semana. Una estrategia de la que prescindieron durante su primer curso televisivo en TVE, manteniendo el misterio cada noche.

David Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' para el resto de la semana

Así, David Broncano ha desvelado este lunes que María del Monte será la segunda estrella en pasar por 'La Revuelta' esta semana, siendo la primera visita de la cantante al espacio de La 1. Cabe destacar que la intérprete tampoco acudió a 'La Resistencia' en ninguna de sus temporadas como muchos de los invitados que pasan por el sofá cada noche.

Sin embargo, en un intento de mantener el misterio, el presentador no ha querido desvelar la identidad de los invitados del miércoles, asegurando tan solo que son "personas increíbles". Lo que sí ha adelantado es que Berto Romero será el encargado de cerrar la semana protagonizando su primera visita de la temporada el próximo jueves.

De esta manera, 'La Revuelta' continúa tanteando fórmulas para recuperar la racha de victorias contra 'El Hormiguero' que cosecharon durante su primer trimestre en TVE el año pasado. Y es que, la iniciativa de adelantar el plantel de invitados ha sido intermitente a lo largo de esta temporada, siendo ésta la única ocasión en la que han comunicado la lista completa de invitados durante dos semanas seguidas.